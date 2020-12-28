Додано: Пон 28 гру, 2020 19:43

Эх, думал закрыть свою недоЯсную всеможу и сделать новую, но не тут то было.

Закрыть закрыл без проблем, а вот открыть уже банк не даёт. Ни на основной не на доп.номера(((

Горячка твердит возможно через месяц ещё попробовать

Но самое странное услышать от них, зачем вы закрыли карту от ясно, и новую тоже хотите от ясно. Она будет точно такой же.

И тут начинается рассказ который идёт месяц. И снова давайте примем заявку, почему нет кешбека, ведь он должен быть, карта по ссылке у вас от ясно (это они как-то видят, я даже не уточнял этот момент).

Так что. Пока что за 10 лет в этом банке ничего не изменилось, хоть он тоже красный, но не того уровня.