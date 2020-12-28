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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2792279327942795

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 16:10

Так. перешла по рефке, и в вайбере нажала не ту карту оформить. Перезвонила девочка, я сказала, что мне дебетную, и я ошиблась. Оператор сказала, надо в вайбере переклацнуть на дебетку заявку. Клацнула. жду уже около часа. Вариант, что мне вообше не перезвонят? :lol: Жесть просто... И вторую по Ясно успею ли оформить...А мне ж хотелось за коммуналь оплатить с кешбеком. Эх.... Мячты, мячты
duvr100
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 17:32

Re: ПУМБ

Платил на прошлой неделе коммуналку в приложении ПУМБ-онлайн 23 и 24 декабря. За 24 число кешбек пришел сегодня в полном объеме, а за 23 нету.
Платил в те же дни (23,24) через приватовский некст - в списке операций в веб-версии ПУМБ-онлайн они до сих пор не проведены (с часиками) и кешбека тоже нет .
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:16

Re: ПУМБ

А разлок акка тут топать в отделение только.Дичь какая-то :mrgreen:
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 18:43

  duvr100 написав:Так. перешла по рефке, и в вайбере нажала не ту карту оформить. Перезвонила девочка, я сказала, что мне дебетную, и я ошиблась. Оператор сказала, надо в вайбере переклацнуть на дебетку заявку. Клацнула. жду уже около часа. Вариант, что мне вообше не перезвонят? :lol: Жесть просто... И вторую по Ясно успею ли оформить...А мне ж хотелось за коммуналь оплатить с кешбеком. Эх.... Мячты, мячты


По дебетке идите в отделение и прямо там сидя у менеджера все сделайте правильно, если что она удалит ту заявку, если она не по рефссылке, с телефона зайдите в интернете оформите новую.
По ясно подать можно на другой номер телефона, тут же, в отделении, после получения ВсеКард, а при оформлении попросите указать финансовый Ваш, но чтоб осталась обязательно отметка где то у них в программе, что это Ясная ВсеМожу.
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    Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 19:43

    Re: ПУМБ

    Эх, думал закрыть свою недоЯсную всеможу и сделать новую, но не тут то было.
    Закрыть закрыл без проблем, а вот открыть уже банк не даёт. Ни на основной не на доп.номера(((
    Горячка твердит возможно через месяц ещё попробовать
    Но самое странное услышать от них, зачем вы закрыли карту от ясно, и новую тоже хотите от ясно. Она будет точно такой же.
    И тут начинается рассказ который идёт месяц. И снова давайте примем заявку, почему нет кешбека, ведь он должен быть, карта по ссылке у вас от ясно (это они как-то видят, я даже не уточнял этот момент).
    Так что. Пока что за 10 лет в этом банке ничего не изменилось, хоть он тоже красный, но не того уровня.
    Оформи карту по ссылке и получи:
    • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
    • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
    • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
    • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
    anis
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    Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:02

      anis написав:Закрыть закрыл без проблем, а вот открыть уже банк не даёт. Ни на основной не на доп.номера(((
    Горячка твердит возможно через месяц ещё попробовать

    Хто не вчиться на чужих помилках, той вчиться на своїх. На якому етапі відмова?
    Клуб анонімних диванних аналітиків.
    klug
     
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    Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:03

    Re: ПУМБ

    klug написав:
      anis написав:Закрыть закрыл без проблем, а вот открыть уже банк не даёт. Ни на основной не на доп.номера(((
    Горячка твердит возможно через месяц ещё попробовать

    Хто не вчиться на чужих помилках, той вчиться на своїх. На якому етапі відмова?
    На моменте подачи новой заявки от ясно.
    Тяжёлый путь первопроходца!
    Оформи карту по ссылке и получи:
    • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
    • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
    • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
    • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
    anis
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    Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:09

    Мизантрóп, klug, ukrprom2014,AVF, дякую, всім плюси у карму )
    1finanсier
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    Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 21:19

      1finanсier написав:Мизантрóп, klug, ukrprom2014,AVF, дякую, всім плюси у карму )

    Наше дело маленькое, но делаем мы его по большому :D
    Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
    Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
    Мизантрóп
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    Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:07

    Re: ПУМБ

      anis написав:Но самое странное услышать от них, зачем вы закрыли карту от ясно... (это они как-то видят, я даже не уточнял этот момент).
    А в ноябре не видели обычная карта или от Yasno. :/
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