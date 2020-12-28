anis написав:Но самое странное услышать от них, зачем вы закрыли карту от ясно... (это они как-то видят, я даже не уточнял этот момент).
А в ноябре не видели обычная карта или от Yasno. :/
С первого дня видели что ясна карта, когда с комуны не пришла рассрочка уже начал не ладное подозревать, хоть на 500+ хоть на 1000+ хоть на 2000+ и так далее, потом прошли 5 дней, начал тревожить, сначала ждите 5 дней после проводки, ок, потом 5 раб.дней, ок Потом ещё 5 дней Потом начали заявки принимать Обещали в течении дня обратная связь Потом до 5 раб дней Потом до 30 дней. Ну и потом уже сегодняшний день. А карта ясная кешбек не даёт, рассрочки не даёт, Скорей всего это связано с тем что я ранее был их клиентом и они это как-то фиксируют Так как у меня в Вайбере их бот работал когда я ещё не имел карты, и ссылку рефку имел, и т.д.
Оформи карту по ссылке и получи:
+100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
+100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
+50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis написав:Но самое странное услышать от них, зачем вы закрыли карту от ясно... (это они как-то видят, я даже не уточнял этот момент).
А в ноябре не видели обычная карта или от Yasno. :/
С первого дня видели что ясна карта, когда с комуны не пришла рассрочка уже начал не ладное подозревать, хоть на 500+ хоть на 1000+ хоть на 2000+ и так далее, потом прошли 5 дней, начал тревожить, сначала ждите 5 дней после проводки, ок, потом 5 раб.дней, ок Потом ещё 5 дней Потом начали заявки принимать Обещали в течении дня обратная связь Потом до 5 раб дней Потом до 30 дней. Ну и потом уже сегодняшний день. А карта ясная кешбек не даёт, рассрочки не даёт, Скорей всего это связано с тем что я ранее был их клиентом и они это как-то фиксируют Так как у меня в Вайбере их бот работал когда я ещё не имел карты, и ссылку рефку имел, и т.д.
Може б Ви якого родича залучили до комунального кешбеку, бо комуналь же треба платити, а без КБ то робити якось не по-свинськи, хро-хро :@) Схоже на п'ятак???
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
Дайте дружню пораду - в дії ахція у ахметбая - , можна зняти всі гроші з кредитки і не накажуть. Коли можна знімати - з 01-01-2021 року до 28-02-2021 і не хвилюватися. ? Дякую! PS До 30-12-2020 все повернув назад.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
anis написав:Скорей всего это связано с тем что я ранее был их клиентом и они это как-то фиксируют Так как у меня в Вайбере их бот работал когда я ещё не имел карты, и ссылку рефку имел, и т.д.
Я тож бывший клиент. Года 3 как ушел, и вот вернулся спецом под Ясно. Более того, жена юзала в своем экке мой тел для СМС-инфо. Пришлось забрать. Теперь мне приходят КБ и рассрочки. А жене тока рассрочки как и раньше, а вот обычный КБ к ней как не подвязывался так и не подвязывается, шо до меня, шо после Похоже оч. дурацкая затея этот Лумумба-бот
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
MASolomko написав:[quote="5133378:anis"]Но самое странное услышать от них, зачем вы закрыли карту от ясно... (это они как-то видят, я даже не уточнял этот момент).
А в ноябре не видели обычная карта или от Yasno. :/
С первого дня видели что ясна карта, когда с комуны не пришла рассрочка уже начал не ладное подозревать, хоть на 500+ хоть на 1000+ хоть на 2000+ и так далее, потом прошли 5 дней, начал тревожить, сначала ждите 5 дней после проводки, ок, потом 5 раб.дней, ок Потом ещё 5 дней Потом начали заявки принимать Обещали в течении дня обратная связь Потом до 5 раб дней Потом до 30 дней. Ну и потом уже сегодняшний день. А карта ясная кешбек не даёт, рассрочки не даёт, Скорей всего это связано с тем что я ранее был их клиентом и они это как-то фиксируют Так как у меня в Вайбере их бот работал когда я ещё не имел карты, и ссылку рефку имел, и т.д.
Може б Ви якого родича залучили до комунального кешбеку, бо комуналь же треба платити, а без КБ то робити якось не по-свинськи, хро-хро :@) Схоже на п'ятак???[/quote]У нас есть всеможу, уже не ясная. Вот хотел себе ясную
Оформи карту по ссылке и получи:
+100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
+100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
+55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
+50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP