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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2793279427952796

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:29

Re: ПУМБ

MASolomko написав:
  anis написав:Но самое странное услышать от них, зачем вы закрыли карту от ясно... (это они как-то видят, я даже не уточнял этот момент).
А в ноябре не видели обычная карта или от Yasno. :/
С первого дня видели что ясна карта, когда с комуны не пришла рассрочка уже начал не ладное подозревать, хоть на 500+ хоть на 1000+ хоть на 2000+ и так далее, потом прошли 5 дней, начал тревожить, сначала ждите 5 дней после проводки, ок, потом 5 раб.дней, ок
Потом ещё 5 дней
Потом начали заявки принимать
Обещали в течении дня обратная связь
Потом до 5 раб дней
Потом до 30 дней.
Ну и потом уже сегодняшний день.
А карта ясная кешбек не даёт, рассрочки не даёт,
Скорей всего это связано с тем что я ранее был их клиентом и они это как-то фиксируют
Так как у меня в Вайбере их бот работал когда я ещё не имел карты, и ссылку рефку имел, и т.д.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:54

  anis написав:
MASolomko написав:
  anis написав:Но самое странное услышать от них, зачем вы закрыли карту от ясно... (это они как-то видят, я даже не уточнял этот момент).
А в ноябре не видели обычная карта или от Yasno. :/
С первого дня видели что ясна карта, когда с комуны не пришла рассрочка уже начал не ладное подозревать, хоть на 500+ хоть на 1000+ хоть на 2000+ и так далее, потом прошли 5 дней, начал тревожить, сначала ждите 5 дней после проводки, ок, потом 5 раб.дней, ок
Потом ещё 5 дней
Потом начали заявки принимать
Обещали в течении дня обратная связь
Потом до 5 раб дней
Потом до 30 дней.
Ну и потом уже сегодняшний день.
А карта ясная кешбек не даёт, рассрочки не даёт,
Скорей всего это связано с тем что я ранее был их клиентом и они это как-то фиксируют
Так как у меня в Вайбере их бот работал когда я ещё не имел карты, и ссылку рефку имел, и т.д.

Може б Ви якого родича залучили до комунального кешбеку, бо комуналь же треба платити, а без КБ то робити якось не по-свинськи, хро-хро :@) Схоже на п'ятак???
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
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  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 22:59

Дайте дружню пораду - в дії ахція у ахметбая - , можна зняти всі гроші з кредитки і не накажуть. Коли можна знімати - з 01-01-2021 року до 28-02-2021 і не хвилюватися. ? Дякую! PS До 30-12-2020 все повернув назад.
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+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:07

Re: ПУМБ

  anis написав:Скорей всего это связано с тем что я ранее был их клиентом и они это как-то фиксируют
Так как у меня в Вайбере их бот работал когда я ещё не имел карты, и ссылку рефку имел, и т.д.

Я тож бывший клиент. Года 3 как ушел, и вот вернулся спецом под Ясно.
Более того, жена юзала в своем экке мой тел для СМС-инфо.
Пришлось забрать.
Теперь мне приходят КБ и рассрочки. А жене тока рассрочки как и раньше, а вот обычный КБ к ней как не подвязывался так и не подвязывается, шо до меня, шо после :(
Похоже оч. дурацкая затея этот Лумумба-бот :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:13

Re: ПУМБ

  clientage написав:Похоже оч. дурацкая затея этот Лумумба-бот
viewtopic.php?p=5093772#p5093772
пару дней клиент,а уже 77777777777777 влепили :mrgreen:
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:21

Re: ПУМБ

kreuz написав:
  anis написав:
MASolomko написав:[quote="5133378:anis"]Но самое странное услышать от них, зачем вы закрыли карту от ясно... (это они как-то видят, я даже не уточнял этот момент).
А в ноябре не видели обычная карта или от Yasno. :/
С первого дня видели что ясна карта, когда с комуны не пришла рассрочка уже начал не ладное подозревать, хоть на 500+ хоть на 1000+ хоть на 2000+ и так далее, потом прошли 5 дней, начал тревожить, сначала ждите 5 дней после проводки, ок, потом 5 раб.дней, ок
Потом ещё 5 дней
Потом начали заявки принимать
Обещали в течении дня обратная связь
Потом до 5 раб дней
Потом до 30 дней.
Ну и потом уже сегодняшний день.
А карта ясная кешбек не даёт, рассрочки не даёт,
Скорей всего это связано с тем что я ранее был их клиентом и они это как-то фиксируют
Так как у меня в Вайбере их бот работал когда я ещё не имел карты, и ссылку рефку имел, и т.д.

Може б Ви якого родича залучили до комунального кешбеку, бо комуналь же треба платити, а без КБ то робити якось не по-свинськи, хро-хро :@) Схоже на п'ятак???[/quote]У нас есть всеможу, уже не ясная. Вот хотел себе ясную
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 23:57

Re: ПУМБ

  kreuz написав::@)

позичив
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clientage
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