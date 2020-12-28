Додано: Пон 28 гру, 2020 22:29

MASolomko написав: anis написав: Но самое странное услышать от них, зачем вы закрыли карту от ясно... (это они как-то видят, я даже не уточнял этот момент). Но самое странное услышать от них, зачем вы закрыли карту от ясно... (это они как-то видят, я даже не уточнял этот момент). А в ноябре не видели обычная карта или от Yasno. :/ А в ноябре не видели обычная карта или от Yasno. :/

С первого дня видели что ясна карта, когда с комуны не пришла рассрочка уже начал не ладное подозревать, хоть на 500+ хоть на 1000+ хоть на 2000+ и так далее, потом прошли 5 дней, начал тревожить, сначала ждите 5 дней после проводки, ок, потом 5 раб.дней, окПотом ещё 5 днейПотом начали заявки приниматьОбещали в течении дня обратная связьПотом до 5 раб днейПотом до 30 дней.Ну и потом уже сегодняшний день.А карта ясная кешбек не даёт, рассрочки не даёт,Скорей всего это связано с тем что я ранее был их клиентом и они это как-то фиксируютТак как у меня в Вайбере их бот работал когда я ещё не имел карты, и ссылку рефку имел, и т.д.