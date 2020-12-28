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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 2794279527962797 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.1 5 813 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 24% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 89 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 120 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 216 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 24% 192 Всього голосів : 813 Додано: Вів 29 гру, 2020 11:16 clientage написав: anis написав: Скорей всего это связано с тем что я ранее был их клиентом и они это как-то фиксируют

Так как у меня в Вайбере их бот работал когда я ещё не имел карты, и ссылку рефку имел, и т.д. Скорей всего это связано с тем что я ранее был их клиентом и они это как-то фиксируютТак как у меня в Вайбере их бот работал когда я ещё не имел карты, и ссылку рефку имел, и т.д.

Я тож бывший клиент. Года 3 как ушел, и вот вернулся спецом под Ясно.

Более того, жена юзала в своем экке мой тел для СМС-инфо.

Пришлось забрать.

Теперь мне приходят КБ и рассрочки. А жене тока рассрочки как и раньше, а вот обычный КБ к ней как не подвязывался так и не подвязывается, шо до меня, шо после

Похоже оч. дурацкая затея этот Лумумба-бот Я тож бывший клиент. Года 3 как ушел, и вот вернулся спецом под Ясно.Более того, жена юзала в своем экке мой тел для СМС-инфо.Пришлось забрать.Теперь мне приходят КБ и рассрочки. А жене тока рассрочки как и раньше, а вот обычный КБ к ней как не подвязывался так и не подвязывается, шо до меня, шо послеПохоже оч. дурацкая затея этот Лумумба-бот

Похоже на мелкое жульничество. Оформил карту. Кэшбэка по комуналке нет с 17.12. На письма просто не отвечают. Похоже на мелкое жульничество. Оформил карту. Кэшбэка по комуналке нет с 17.12. На письма просто не отвечают. andyteam Повідомлень: 98 З нами з: 16.07.14 Подякував: 9 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 гру, 2020 11:32 clientage написав: kreuz написав: :@) :@)

позичив позичив

Прошу пана, дуже личить до Вашої кокарди та балансує ікла )) Прошу пана, дуже личить до Вашої кокарди та балансує ікла )) Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):

https://monobank.ua/r/2xGi

https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0

http://lx4.me/c/scmNJYrY

viber://v.pumb.ua/bcRvzq Переходь на темний бік за карткою(+50 грн), обирай кредиткувід А-банку (+50 грн),від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) абовід ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу): kreuz Повідомлень: 2741 З нами з: 10.12.07 Подякував: 147 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 гру, 2020 12:10 Вчера наш коллега с форума получил 100 грн по моей рефке, но мне до сих пор ничего не начислили. Может быть небольшая задержка или начинать ощипать кур на горячке? Отримай бонус за оформлення картки:

100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus

- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber

- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb

- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0 * за першу покупку від 150 грн * за першу покупку від 150 грн Striker

Повідомлень: 1323 З нами з: 15.02.20 Подякував: 179 раз. Подякували: 148 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2794279527962797 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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