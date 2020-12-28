anis написав:Скорей всего это связано с тем что я ранее был их клиентом и они это как-то фиксируют Так как у меня в Вайбере их бот работал когда я ещё не имел карты, и ссылку рефку имел, и т.д.
Я тож бывший клиент. Года 3 как ушел, и вот вернулся спецом под Ясно. Более того, жена юзала в своем экке мой тел для СМС-инфо. Пришлось забрать. Теперь мне приходят КБ и рассрочки. А жене тока рассрочки как и раньше, а вот обычный КБ к ней как не подвязывался так и не подвязывается, шо до меня, шо после Похоже оч. дурацкая затея этот Лумумба-бот
Похоже на мелкое жульничество. Оформил карту. Кэшбэка по комуналке нет с 17.12. На письма просто не отвечают.
Прошу пана, дуже личить до Вашої кокарди та балансує ікла ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):