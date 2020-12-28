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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2794279527962797

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:16

  clientage написав:
  anis написав:Скорей всего это связано с тем что я ранее был их клиентом и они это как-то фиксируют
Так как у меня в Вайбере их бот работал когда я ещё не имел карты, и ссылку рефку имел, и т.д.

Я тож бывший клиент. Года 3 как ушел, и вот вернулся спецом под Ясно.
Более того, жена юзала в своем экке мой тел для СМС-инфо.
Пришлось забрать.
Теперь мне приходят КБ и рассрочки. А жене тока рассрочки как и раньше, а вот обычный КБ к ней как не подвязывался так и не подвязывается, шо до меня, шо после :(
Похоже оч. дурацкая затея этот Лумумба-бот :(

Похоже на мелкое жульничество. Оформил карту. Кэшбэка по комуналке нет с 17.12. На письма просто не отвечают.
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:32

  clientage написав:
  kreuz написав::@)

позичив

Прошу пана, дуже личить до Вашої кокарди та балансує ікла ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
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  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:10

Вчера наш коллега с форума получил 100 грн по моей рефке, но мне до сих пор ничего не начислили. Может быть небольшая задержка или начинать ощипать кур на горячке?
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  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
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Striker
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