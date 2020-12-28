anis написав:Скорей всего это связано с тем что я ранее был их клиентом и они это как-то фиксируют Так как у меня в Вайбере их бот работал когда я ещё не имел карты, и ссылку рефку имел, и т.д.
Я тож бывший клиент. Года 3 как ушел, и вот вернулся спецом под Ясно. Более того, жена юзала в своем экке мой тел для СМС-инфо. Пришлось забрать. Теперь мне приходят КБ и рассрочки. А жене тока рассрочки как и раньше, а вот обычный КБ к ней как не подвязывался так и не подвязывается, шо до меня, шо после Похоже оч. дурацкая затея этот Лумумба-бот
Похоже на мелкое жульничество. Оформил карту. Кэшбэка по комуналке нет с 17.12. На письма просто не отвечают.
Прошу пана, дуже личить до Вашої кокарди та балансує ікла ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
Ferlakur написав:То же самое, Другу пришло вчера, мне нет. Только что щипанул кур, сказали ждать 30 календарных (хотя в правилах - 31 рабочий).
Позвонил, сказали, что должно пройти 10 дней с момента первой оплаты на 100 грн. И что бонус может начисляться в разные дни. По истечении 10 дней можно будет обратиться с заявкой на ГЛ по этому вопросу.
Отримай бонус за оформлення картки:
100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
Ferlakur написав:То же самое, Другу пришло вчера, мне нет. Только что щипанул кур, сказали ждать 30 календарных (хотя в правилах - 31 рабочий).
Позвонил, сказали, что должно пройти 10 дней с момента первой оплаты на 100 грн. И что бонус может начисляться в разные дни. По истечении 10 дней можно будет обратиться с заявкой на ГЛ по этому вопросу.
Короче лепят шо хотят Вы не спросили, каких дней - календарных, рабочих?