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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2795279627972798>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:16

  clientage написав:
  anis написав:Скорей всего это связано с тем что я ранее был их клиентом и они это как-то фиксируют
Так как у меня в Вайбере их бот работал когда я ещё не имел карты, и ссылку рефку имел, и т.д.

Я тож бывший клиент. Года 3 как ушел, и вот вернулся спецом под Ясно.
Более того, жена юзала в своем экке мой тел для СМС-инфо.
Пришлось забрать.
Теперь мне приходят КБ и рассрочки. А жене тока рассрочки как и раньше, а вот обычный КБ к ней как не подвязывался так и не подвязывается, шо до меня, шо после :(
Похоже оч. дурацкая затея этот Лумумба-бот :(

Похоже на мелкое жульничество. Оформил карту. Кэшбэка по комуналке нет с 17.12. На письма просто не отвечают.
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 11:32

  clientage написав:
  kreuz написав::@)

позичив

Прошу пана, дуже личить до Вашої кокарди та балансує ікла ))
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:10

Вчера наш коллега с форума получил 100 грн по моей рефке, но мне до сих пор ничего не начислили. Может быть небольшая задержка или начинать ощипать кур на горячке?
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:28

  Striker написав:Вчера наш коллега с форума получил 100 грн по моей рефке, но мне до сих пор ничего не начислили. Может быть небольшая задержка или начинать ощипать кур на горячке?


Щипайте, обоим уже неоднократно приходило ровно на 7-й день оформления (календарный). Проверено практикой.
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:49

  Striker написав:Вчера наш коллега с форума получил 100 грн по моей рефке, но мне до сих пор ничего не начислили. Может быть небольшая задержка или начинать ощипать кур на горячке?

То же самое, Другу пришло вчера, мне нет. Только что щипанул кур, сказали ждать 30 календарных (хотя в правилах - 31 рабочий).
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:56

Подскажите, дебетную карту ПУМБ можно пополнить через терминал Приватбанка и возьмёт ли Приват комиссию?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:58

  Ferlakur написав:То же самое, Другу пришло вчера, мне нет. Только что щипанул кур, сказали ждать 30 календарных (хотя в правилах - 31 рабочий).

Позвонил, сказали, что должно пройти 10 дней с момента первой оплаты на 100 грн. И что бонус может начисляться в разные дни. По истечении 10 дней можно будет обратиться с заявкой на ГЛ по этому вопросу.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 12:59

  Oktawa написав:Подскажите, дебетную карту ПУМБ можно пополнить через терминал Приватбанка и возьмёт ли Приват комиссию?

Можно, без комиссии. Также можно пополнить в iBox.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:04

  Striker написав:
  Ferlakur написав:То же самое, Другу пришло вчера, мне нет. Только что щипанул кур, сказали ждать 30 календарных (хотя в правилах - 31 рабочий).

Позвонил, сказали, что должно пройти 10 дней с момента первой оплаты на 100 грн. И что бонус может начисляться в разные дни. По истечении 10 дней можно будет обратиться с заявкой на ГЛ по этому вопросу.

Короче лепят шо хотят :D Вы не спросили, каких дней - календарных, рабочих?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:09

  Ferlakur написав:Короче лепят шо хотят :D Вы не спросили, каких дней - календарных, рабочих?

Нет, сказала просто 10 дней, не уточнил.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
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