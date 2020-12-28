становитесь в очередь, я тут месяц пытаюсь хоть какой то ответ получить, а вы за неделю хотите в этом недобанке что-то вразумительное узнать))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 13:13
становитесь в очередь, я тут месяц пытаюсь хоть какой то ответ получить, а вы за неделю хотите в этом недобанке что-то вразумительное узнать))
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