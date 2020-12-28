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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 13:13
andyteam написав:
Похоже на мелкое жульничество. Оформил карту. Кэшбэка по комуналке нет с 17.12. На письма просто не отвечают.
становитесь в очередь, я тут месяц пытаюсь хоть какой то ответ получить, а вы за неделю хотите в этом недобанке что-то вразумительное узнать))
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
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Додано: Вів 29 гру, 2020 15:21
Подал заявочку на Всеможу/yasno, уже полчаса не звонят. Раньше звонили через несколько секунд. Начинаю беспокоиться.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 16:41
anis написав: andyteam написав:
Похоже на мелкое жульничество. Оформил карту. Кэшбэка по комуналке нет с 17.12. На письма просто не отвечают.
становитесь в очередь, я тут месяц пытаюсь хоть какой то ответ получить, а вы за неделю хотите в этом недобанке что-то вразумительное узнать))
Больше не буду пробовать.
На вопрос.
Добрый день, карта была открыта по программе «Ясно». Когда будет начислен кэшбэк?
Получаю ответ.
Уточните название акции о которой идет речь.
Если речь о начислении кэш-бэка за опиату коммунальных, то выплата в течении 5 рабочих дней происходит.
Оплата была 17.12
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andyteam
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Додано: Вів 29 гру, 2020 16:52
Получил Ясную - подскажите плз, выбор категории кешбека в Вайбер боте фиксируется до конца календарного месяца, как и в Альфе? То есть следующий выбор категории будет доступен уже через 2 дня?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 16:54
pharus написав:
Получил Ясную - подскажите плз, выбор категории кешбека в Вайбер боте фиксируется до конца календарного месяца, как и в Альфе? То есть следующий выбор категории будет доступен уже через 2 дня?
так
промокод від Мінфіна UF9U733
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Додано: Вів 29 гру, 2020 16:56
andyteam написав:
Больше не буду пробовать.
Банка не для слабких духом.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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