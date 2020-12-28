Додано: Вів 29 гру, 2020 16:52

Получил Ясную - подскажите плз, выбор категории кешбека в Вайбер боте фиксируется до конца календарного месяца, как и в Альфе? То есть следующий выбор категории будет доступен уже через 2 дня?

Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.