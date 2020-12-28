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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2795279627972798

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 13:13

  andyteam написав:Похоже на мелкое жульничество. Оформил карту. Кэшбэка по комуналке нет с 17.12. На письма просто не отвечают.


становитесь в очередь, я тут месяц пытаюсь хоть какой то ответ получить, а вы за неделю хотите в этом недобанке что-то вразумительное узнать))
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 15:21

Re: ПУМБ

Подал заявочку на Всеможу/yasno, уже полчаса не звонят. Раньше звонили через несколько секунд. Начинаю беспокоиться.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:41

  anis написав:
  andyteam написав:Похоже на мелкое жульничество. Оформил карту. Кэшбэка по комуналке нет с 17.12. На письма просто не отвечают.


становитесь в очередь, я тут месяц пытаюсь хоть какой то ответ получить, а вы за неделю хотите в этом недобанке что-то вразумительное узнать))

Больше не буду пробовать.
На вопрос.
Добрый день, карта была открыта по программе «Ясно». Когда будет начислен кэшбэк?
Получаю ответ.
Уточните название акции о которой идет речь. 
Если речь о начислении кэш-бэка за опиату коммунальных, то выплата в течении 5 рабочих дней происходит. 
Оплата была 17.12
andyteam
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:52

Re: ПУМБ

Получил Ясную - подскажите плз, выбор категории кешбека в Вайбер боте фиксируется до конца календарного месяца, как и в Альфе? То есть следующий выбор категории будет доступен уже через 2 дня?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:54

  pharus написав:Получил Ясную - подскажите плз, выбор категории кешбека в Вайбер боте фиксируется до конца календарного месяца, как и в Альфе? То есть следующий выбор категории будет доступен уже через 2 дня?

так
промокод від Мінфіна UF9U733
wolt450
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 16:56

  andyteam написав:Больше не буду пробовать.

Банка не для слабких духом.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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  #<1 ... 2795279627972798
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