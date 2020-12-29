становитесь в очередь, я тут месяц пытаюсь хоть какой то ответ получить, а вы за неделю хотите в этом недобанке что-то вразумительное узнать))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 13:13
становитесь в очередь, я тут месяц пытаюсь хоть какой то ответ получить, а вы за неделю хотите в этом недобанке что-то вразумительное узнать))
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: Вів 29 гру, 2020 15:21
Re: ПУМБ
Подал заявочку на Всеможу/yasno, уже полчаса не звонят. Раньше звонили через несколько секунд. Начинаю беспокоиться.
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:41
Больше не буду пробовать.
На вопрос.
Добрый день, карта была открыта по программе «Ясно». Когда будет начислен кэшбэк?
Получаю ответ.
Уточните название акции о которой идет речь.
Если речь о начислении кэш-бэка за опиату коммунальных, то выплата в течении 5 рабочих дней происходит.
Оплата была 17.12
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:52
Re: ПУМБ
Получил Ясную - подскажите плз, выбор категории кешбека в Вайбер боте фиксируется до конца календарного месяца, как и в Альфе? То есть следующий выбор категории будет доступен уже через 2 дня?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:54
так
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Вів 29 гру, 2020 16:56
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 29 гру, 2020 17:49
и этот memberlist.php?mode=viewprofile&u=44950 молчит тихо почитывая
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Додано: Вів 29 гру, 2020 17:59
Re: ПУМБ
Где я только не писал на каких ресурсах, и по всем офф. Каналам
Сегодня банк наконец-то родился звонком.
Позвонили начали с извинений, мол это ошибка банка такого быть не должно, и т.д.
Мол это единичный случай, а не системнаЯ ошибка банка, но мне не легче
Спрашиваю, когда будет кешбек.
Ответ дал отдел начисления кешбека, дословно.
Вы выбрали 3 категорию в Вайбере по ней кешбек за коммуналку не положено.
Тут кашель Лаврова!
Говорю им вообще-то в банке есть ещё акция на карты Ясно и там коммуналка под 10% окешбечивается.
Ответ, а у вас карта ясно, да. Тогда мы ещё раз все проверим, почему нет кешбека
Кашель Лаврова!!!!
Вобщем как уже неоднократно писалось, Пумб стабильно держит первые позиции в рейтинге недобанков!!!
Оформи карту по ссылке и получи:
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