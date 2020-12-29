Flamingo
Идеально! Спасибо!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 19:25
Подскажите, пожалуйста, лимит кешбека 500 грн на обе карты, дебетке и кредитка, или на каждую 500+500?
РЕФКИ
ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
Додано: Вів 29 гру, 2020 19:28
На один ИНН (РНОКПП) - 500. И пофиг сколько у Вас карт .
Там кстати если выбрать вторую категорию кэшбека (2% на все кроме продуктов) - отлично это видно - платишь разными картами, а кишмиш нарастающим итогом увеличивается до тех пор пока не достигнет 500. После чего в вайбер приходит сообщение типа пРАздРАвляем - вы накопили 500 - ждите выплату до 15 числа
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 29 гру, 2020 19:35
Небольшой вопрос по сервису онлайн-платежей от ПУМБ - PayHub.
Для нового пользователя при оплате коммунальных услуг компании, которой нет в перечне, будет ли взиматься комиссия 2% + 1 грн. или правило "без комиссии первые 3 месяца пользования для новых клиентов" не распостраняется на платежи по реквизитам?
Есть ли другие варианты оплаты картой в сети (не СЭП) без комиссии?
P.S. Можно, конечно, оплатить по СЭП, но хотелось бы 5% за оплату New Card от Укрсиба получить...
Додано: Вів 29 гру, 2020 19:44
Re: ПУМБ
Именно!
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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