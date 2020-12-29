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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 18:57
Flamingo
Идеально! Спасибо!
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Anadonta
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:25
Подскажите, пожалуйста, лимит кешбека 500 грн на обе карты, дебетке и кредитка, или на каждую 500+500?
РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHBФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата
$$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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Spring
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:28
Spring написав:
Подскажите, пожалуйста, лимит кешбека 500 грн на обе карты, дебетке и кредитка, или на каждую 500+500?
На один ИНН (РНОКПП) - 500. И пофиг сколько у Вас карт
.
Там кстати если выбрать вторую категорию кэшбека (2% на все кроме продуктов) - отлично это видно - платишь разными картами, а кишмиш нарастающим итогом увеличивается до тех пор пока не достигнет 500. После чего в вайбер приходит сообщение типа пРАздРАвляем - вы накопили 500 - ждите выплату до 15 числа
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:35
Небольшой вопрос по сервису онлайн-платежей от ПУМБ - PayHub.
Для нового пользователя при оплате коммунальных услуг компании, которой нет в перечне, будет ли взиматься комиссия 2% + 1 грн. или правило "без комиссии первые 3 месяца пользования для новых клиентов" не распостраняется на платежи по реквизитам?
Есть ли другие варианты оплаты картой в сети (не СЭП) без комиссии?
P.S. Можно, конечно, оплатить по СЭП, но хотелось бы 5% за оплату New Card от Укрсиба получить...
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Anadonta
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Додано: Вів 29 гру, 2020 19:44
Anadonta написав:
или правило "без комиссии первые 3 месяца пользования для новых клиентов" не распостраняется на платежи по реквизитам?
Именно!
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Вів 29 гру, 2020 20:12
Flamingo
Понимал, что это маловероятно, но где-то в глубине души все же надеялся. Очень жаль...
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Anadonta
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Додано: Вів 29 гру, 2020 20:41
Anadonta написав:Flamingo
Понимал, что это маловероятно, но где-то в глубине души все же надеялся. Очень жаль...
Некст юзайте, как по мне самое недорогое из того что есть.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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ukrprom2014
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Додано: Вів 29 гру, 2020 20:49
Flamingo написав: Spring написав:
Подскажите, пожалуйста, лимит кешбека 500 грн на обе карты, дебетке и кредитка, или на каждую 500+500?
На один ИНН (РНОКПП) - 500. И пофиг сколько у Вас карт
.
Там кстати если выбрать вторую категорию кэшбека (2% на все кроме продуктов) - отлично это видно - платишь разными картами, а кишмиш нарастающим итогом увеличивается до тех пор пока не достигнет 500. После чего в вайбер приходит сообщение типа пРАздРАвляем - вы накопили 500 - ждите выплату до 15 числа
Спасибо
РЕФКИ http://lx4.me/c/BruGAiHBФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата
$$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
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Spring
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Додано: Вів 29 гру, 2020 21:17
ukrprom2014 написав: Anadonta написав:Flamingo
Понимал, что это маловероятно, но где-то в глубине души все же надеялся. Очень жаль...
Некст юзайте, как по мне самое недорогое из того что есть.
Спасибо, посмотрю.
Там выгоднее платить с регистрацией или без? Или без разницы?
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Anadonta
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Додано: Вів 29 гру, 2020 21:31
Anadonta написав: ukrprom2014 написав: Anadonta написав:Flamingo
Понимал, что это маловероятно, но где-то в глубине души все же надеялся. Очень жаль...
Некст юзайте, как по мне самое недорогое из того что есть.
Спасибо, посмотрю.
Там выгоднее платить с регистрацией или без? Или без разницы?
По моим поставщикам там минимум берут без регистрации
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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