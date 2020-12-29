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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2797279827992800>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 813
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
89
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 813
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 18:57

Flamingo

Идеально! Спасибо!
Anadonta
 
Повідомлень: 973
З нами з: 25.11.12
Подякував: 172 раз.
Подякували: 150 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:25

Подскажите, пожалуйста, лимит кешбека 500 грн на обе карты, дебетке и кредитка, или на каждую 500+500?
РЕФКИ 8)
    http://lx4.me/c/BruGAiHB
    ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата     $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
    Spring
     
    Повідомлень: 251
    З нами з: 04.02.14
    Подякував: 21 раз.
    Подякували: 34 раз.
     
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    Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:28

      Spring написав:Подскажите, пожалуйста, лимит кешбека 500 грн на обе карты, дебетке и кредитка, или на каждую 500+500?

    На один ИНН (РНОКПП) - 500. И пофиг сколько у Вас карт ;).
    Там кстати если выбрать вторую категорию кэшбека (2% на все кроме продуктов) - отлично это видно - платишь разными картами, а кишмиш нарастающим итогом увеличивается до тех пор пока не достигнет 500. После чего в вайбер приходит сообщение типа пРАздРАвляем - вы накопили 500 - ждите выплату до 15 числа
    50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
      55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
    100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
      50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
    إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
    Flamingo
    Аватар користувача
    1

     
    Повідомлень: 5420
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    Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:35

    Небольшой вопрос по сервису онлайн-платежей от ПУМБ - PayHub.
    Для нового пользователя при оплате коммунальных услуг компании, которой нет в перечне, будет ли взиматься комиссия 2% + 1 грн. или правило "без комиссии первые 3 месяца пользования для новых клиентов" не распостраняется на платежи по реквизитам?
    Есть ли другие варианты оплаты картой в сети (не СЭП) без комиссии?
    P.S. Можно, конечно, оплатить по СЭП, но хотелось бы 5% за оплату New Card от Укрсиба получить...
    Anadonta
     
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    Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 19:44

    Re: ПУМБ

      Anadonta написав:или правило "без комиссии первые 3 месяца пользования для новых клиентов" не распостраняется на платежи по реквизитам?

    Именно!
    50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
      55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
    100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
      50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
    إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
    Flamingo
    Аватар користувача
    1

     
    Повідомлень: 5420
    З нами з: 20.03.15
    Подякував: 95 раз.
    Подякували: 1274 раз.
     
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    Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:12

    Flamingo

    Понимал, что это маловероятно, но где-то в глубине души все же надеялся. Очень жаль...
    Anadonta
     
    Повідомлень: 973
    З нами з: 25.11.12
    Подякував: 172 раз.
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    Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:41

      Anadonta написав:Flamingo
    Понимал, что это маловероятно, но где-то в глубине души все же надеялся. Очень жаль...

    Некст юзайте, как по мне самое недорогое из того что есть.
    Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
    • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
    • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
    • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
    • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
    • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
    ukrprom2014
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    Повідомлень: 2353
    З нами з: 09.03.14
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    Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 20:49

      Flamingo написав:
      Spring написав:Подскажите, пожалуйста, лимит кешбека 500 грн на обе карты, дебетке и кредитка, или на каждую 500+500?

    На один ИНН (РНОКПП) - 500. И пофиг сколько у Вас карт ;).
    Там кстати если выбрать вторую категорию кэшбека (2% на все кроме продуктов) - отлично это видно - платишь разными картами, а кишмиш нарастающим итогом увеличивается до тех пор пока не достигнет 500. После чего в вайбер приходит сообщение типа пРАздРАвляем - вы накопили 500 - ждите выплату до 15 числа

    Спасибо
    РЕФКИ 8)
      http://lx4.me/c/BruGAiHB
      ФОРВАРД 100 за КОКО+100 первая оплата       $$$ Монобанк 50 грн https://monobank.ua/r/6oMKA А-БАНК Зелена 50 грн https://abank24.page.link/5zB4 $$$ ПУМБ ВСЕМОЖУ/ВСЕКАРТА 100 грн v.pumb.ua/bcU3wR
      Spring
       
      Повідомлень: 251
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      Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:17

        ukrprom2014 написав:
        Anadonta написав:Flamingo
      Понимал, что это маловероятно, но где-то в глубине души все же надеялся. Очень жаль...

      Некст юзайте, как по мне самое недорогое из того что есть.


      Спасибо, посмотрю.
      Там выгоднее платить с регистрацией или без? Или без разницы?
      Anadonta
       
      Повідомлень: 973
      З нами з: 25.11.12
      Подякував: 172 раз.
      Подякували: 150 раз.
       
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      Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:31

        Anadonta написав:
        ukrprom2014 написав:
        Anadonta написав:Flamingo
      Понимал, что это маловероятно, но где-то в глубине души все же надеялся. Очень жаль...

      Некст юзайте, как по мне самое недорогое из того что есть.


      Спасибо, посмотрю.
      Там выгоднее платить с регистрацией или без? Или без разницы?

      По моим поставщикам там минимум берут без регистрации
      Вознаграждение за оформление карт:
      зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
      velvet
       
      Повідомлень: 3346
      З нами з: 06.03.09
      Подякував: 27 раз.
      Подякували: 457 раз.
       
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