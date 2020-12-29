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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 21:34
Anadonta Если с регистрацией, то потребует приватовскую карту, а "без" платеж любой.
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smarisha
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Додано: Вів 29 гру, 2020 21:49
Flamingo написав:
Уже неоднократно писалось что у пумбы в ее "тягалке" реализован не р2р, с2а - если кратко, то деньги сразу зачисляются на счет.
а если кидать рабочей тропой с Привата?
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Додано: Вів 29 гру, 2020 21:57
Goodman написав: Flamingo написав:
Уже неоднократно писалось что у пумбы в ее "тягалке" реализован не р2р, с2а - если кратко, то деньги сразу зачисляются на счет.
а если кидать рабочей тропой с Привата?
Также деньги сразу зачисляются на счёт
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Додано: Вів 29 гру, 2020 22:01
smarisha написав:Anadonta
Если с регистрацией, то потребует приватовскую карту, а "без" платеж любой.
Маячня.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 22:14
smarisha написав:Anadonta
Если с регистрацией, то потребует приватовскую карту, а "без" платеж любой.
С регистрацией тоже любой можно
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