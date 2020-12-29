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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 гру, 2020 21:34
Anadonta Если с регистрацией, то потребует приватовскую карту, а "без" платеж любой.
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smarisha
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Додано: Вів 29 гру, 2020 21:49
Flamingo написав:
Уже неоднократно писалось что у пумбы в ее "тягалке" реализован не р2р, с2а - если кратко, то деньги сразу зачисляются на счет.
а если кидать рабочей тропой с Привата?
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Додано: Вів 29 гру, 2020 21:57
Goodman написав: Flamingo написав:
Уже неоднократно писалось что у пумбы в ее "тягалке" реализован не р2р, с2а - если кратко, то деньги сразу зачисляются на счет.
а если кидать рабочей тропой с Привата?
Также деньги сразу зачисляются на счёт
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Додано: Вів 29 гру, 2020 22:01
smarisha написав:Anadonta
Если с регистрацией, то потребует приватовскую карту, а "без" платеж любой.
Маячня.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Вів 29 гру, 2020 22:14
smarisha написав:Anadonta
Если с регистрацией, то потребует приватовскую карту, а "без" платеж любой.
С регистрацией тоже любой можно
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Додано: Сер 30 гру, 2020 10:09
Что-то ПУМБовская "тянулка" с утра не фурычит - попробуйте позже.
Часто у них такое?
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Anadonta
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Додано: Сер 30 гру, 2020 10:15
Кілька операції по нексту привата не окешбечили!
Заявку прийняли. Спостерігаємо далі!
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V2
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Додано: Сер 30 гру, 2020 10:20
Шановне товариство!
Перекинути додатком ПУМБа (штовхнути) з Всеможу - без комісії, нічого не змінилось?
Чи краще потягнути Монею?
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V2
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Додано: Сер 30 гру, 2020 10:21
Ну наконец-то получилось!
Просто 30 тыс. за раз не хотело тянуть - пришлось дробить на 5, 10, 15.
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Anadonta
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Додано: Сер 30 гру, 2020 10:38
V2 написав:
Шановне товариство!
Перекинути додатком ПУМБа (штовхнути) з Всеможу - без комісії, нічого не змінилось?
Чи краще потягнути Монею?
Только толкать
50 грн./100 грн.
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50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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