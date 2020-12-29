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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2798279928002801>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:34

Anadonta Если с регистрацией, то потребует приватовскую карту, а "без" платеж любой.
smarisha
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:49

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:Уже неоднократно писалось что у пумбы в ее "тягалке" реализован не р2р, с2а - если кратко, то деньги сразу зачисляются на счет.
а если кидать рабочей тропой с Привата?
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Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 21:57

  Goodman написав:
  Flamingo написав:Уже неоднократно писалось что у пумбы в ее "тягалке" реализован не р2р, с2а - если кратко, то деньги сразу зачисляются на счет.
а если кидать рабочей тропой с Привата?

Также деньги сразу зачисляются на счёт
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 22:01

  smarisha написав:Anadonta Если с регистрацией, то потребует приватовскую карту, а "без" платеж любой.

Маячня.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 22:14

  smarisha написав:Anadonta Если с регистрацией, то потребует приватовскую карту, а "без" платеж любой.

С регистрацией тоже любой можно
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:09

Что-то ПУМБовская "тянулка" с утра не фурычит - попробуйте позже.
Часто у них такое?
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:15

Re: ПУМБ

Кілька операції по нексту привата не окешбечили!
Заявку прийняли. Спостерігаємо далі!
V2
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:20

Re: ПУМБ

Шановне товариство!
Перекинути додатком ПУМБа (штовхнути) з Всеможу - без комісії, нічого не змінилось?

Чи краще потягнути Монею?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:21

Ну наконец-то получилось!
Просто 30 тыс. за раз не хотело тянуть - пришлось дробить на 5, 10, 15.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:38

  V2 написав:Шановне товариство!
Перекинути додатком ПУМБа (штовхнути) з Всеможу - без комісії, нічого не змінилось?

Чи краще потягнути Монею?

Только толкать
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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