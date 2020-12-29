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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 10:40
V2 написав:
Перекинути додатком ПУМБа (штовхнути) з Всеможу - без комісії, нічого не змінилось
Ничего не поменялось
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Додано: Сер 30 гру, 2020 10:44
Flamingo написав: V2 написав:
Шановне товариство!
Перекинути додатком ПУМБа (штовхнути) з Всеможу - без комісії, нічого не змінилось?
Чи краще потягнути Монею?
Только толкать
Чому?
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Додано: Сер 30 гру, 2020 10:48
V2 написав:
Чому?
Якщо тягнути з Пумби, то буде комісія.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 10:52
Anadonta написав:
Ну наконец-то получилось!
Просто 30 тыс. за раз не хотело тянуть - пришлось дробить на 5, 10, 15.
Лимит р2р 25к за раз, до 75к в сутки.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 10:57
Striker написав: V2 написав:
Чому?
Якщо тягнути з Пумби, то буде комісія.
Вона відразу відображається?
Якось по недосвідченості тягнув з ВсеМожу Монею
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V2
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