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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2798279928002801

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:40

  V2 написав:Перекинути додатком ПУМБа (штовхнути) з Всеможу - без комісії, нічого не змінилось

Ничего не поменялось
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:44

  Flamingo написав:
  V2 написав:Шановне товариство!
Перекинути додатком ПУМБа (штовхнути) з Всеможу - без комісії, нічого не змінилось?

Чи краще потягнути Монею?

Только толкать


Чому?
V2
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:48

  V2 написав:Чому?

Якщо тягнути з Пумби, то буде комісія.
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:52

  Anadonta написав:Ну наконец-то получилось!
Просто 30 тыс. за раз не хотело тянуть - пришлось дробить на 5, 10, 15.

Лимит р2р 25к за раз, до 75к в сутки.
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 10:57

  Striker написав:
  V2 написав:Чому?

Якщо тягнути з Пумби, то буде комісія.


Вона відразу відображається?
Якось по недосвідченості тягнув з ВсеМожу Монею :oops:
V2
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  #<1 ... 2798279928002801
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