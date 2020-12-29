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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 10:40
V2 написав:
Перекинути додатком ПУМБа (штовхнути) з Всеможу - без комісії, нічого не змінилось
Ничего не поменялось
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Додано: Сер 30 гру, 2020 10:44
Flamingo написав: V2 написав:
Шановне товариство!
Перекинути додатком ПУМБа (штовхнути) з Всеможу - без комісії, нічого не змінилось?
Чи краще потягнути Монею?
Только толкать
Чому?
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Додано: Сер 30 гру, 2020 10:48
V2 написав:
Чому?
Якщо тягнути з Пумби, то буде комісія.
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
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Додано: Сер 30 гру, 2020 10:52
Anadonta написав:
Ну наконец-то получилось!
Просто 30 тыс. за раз не хотело тянуть - пришлось дробить на 5, 10, 15.
Лимит р2р 25к за раз, до 75к в сутки.
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
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Додано: Сер 30 гру, 2020 10:57
Striker написав: V2 написав:
Чому?
Якщо тягнути з Пумби, то буде комісія.
Вона відразу відображається?
Якось по недосвідченості тягнув з ВсеМожу Монею
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Додано: Сер 30 гру, 2020 11:34
V2 написав: Striker написав: V2 написав:
Чому?
Якщо тягнути з Пумби, то буде комісія.
Вона відразу відображається?
Якось по недосвідченості тягнув з ВсеМожу Монею
Не будет комиссии ни сразу, ни потом.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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Додано: Сер 30 гру, 2020 11:34
V2 написав: Striker написав: V2 написав:
Чому?
Якщо тягнути з Пумби, то буде комісія.
Вона відразу відображається?
Якось по недосвідченості тягнув з ВсеМожу Монею
По Всеможу не будет комиссии
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Сер 30 гру, 2020 12:02
V2 написав:
Кілька операції по нексту привата не окешбечили!
Заявку прийняли. Спостерігаємо далі!
10 дней с оплаты коммуналки - кэша нет.
Будет ли толк с тех заявок?
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Додано: Сер 30 гру, 2020 12:29
velvet написав:
P.S. тянуть с карт ПУМБа другими сервисами платно.
velvet написав:
По Всеможу не будет комиссии
За последний месяц что-то поменялось?
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
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Додано: Сер 30 гру, 2020 12:37
Striker написав: velvet написав:
P.S. тянуть с карт ПУМБа другими сервисами платно.
velvet написав:
По Всеможу не будет комиссии
За последний месяц что-то поменялось?
По Всекарте платно, по Всеможу бесплатно пока
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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