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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 13:04
wig написав: V2 написав:
Кілька операції по нексту привата не окешбечили!
Заявку прийняли. Спостерігаємо далі!
10 дней с оплаты коммуналки - кэша нет.
Будет ли толк с тех заявок?
Вчера подал заявку за частично невыплаченный кешбек за операции 23.12(Next и ПУМБ-онлайн) и 24.12 (Next).
Сегодня за Next рассчитались полностью, а одна операция за 23.12 (ПУМБ-онлайн) так и не окешбечена.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 13:06
Ferlakur написав:
Вчера подал заявку за частично невыплаченный кешбек за операции 23.12(Next и ПУМБ-онлайн) и 24.12 (Next).
Сегодня за Next рассчитались полностью, а одна операция за 23.12 (ПУМБ-онлайн) так и не окешбечена.
Так ведь даже не прошло 5 рабочих дней. Зачем сразу заявку?
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
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Додано: Сер 30 гру, 2020 13:15
ingtrans написав: Ferlakur написав:
Вчера подал заявку за частично невыплаченный кешбек за операции 23.12(Next и ПУМБ-онлайн) и 24.12 (Next).
Сегодня за Next рассчитались полностью, а одна операция за 23.12 (ПУМБ-онлайн) так и не окешбечена.
Так ведь даже не прошло 5 рабочих дней. Зачем сразу заявку?
Потому что позавчера выплатили частично за эти дни по одним операциям. а по другим, сделанным в тот же день - нет.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 13:21
Ferlakur написав:
Потому что позавчера выплатили частично за эти дни по одним операциям. а по другим, сделанным в тот же день - нет.
Так это нормальная ситуация. Здесь как объединяют кешбэк за отдельные оплаты, проведенные в разные дни, так и разделяют кешбэк за оплаты, сделанные в один день.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Сер 30 гру, 2020 13:28
ingtrans написав: Ferlakur написав:
Потому что позавчера выплатили частично за эти дни по одним операциям. а по другим, сделанным в тот же день - нет.
Так это нормальная ситуация. Здесь как объединяют кешбэк за отдельные оплаты, проведенные в разные дни, так и разделяют кешбэк за оплаты, сделанные в один день.
Так я ж не знал. Оператор заявку принял, значит признал косяк банка. К тому же мне желательно чтоб выплатили побыстрее, в этом месяце, а не тратить лимит января.
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Ferlakur
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Додано: Сер 30 гру, 2020 13:49
Кинули пару гриш по коммунальной акции.
Конечно, не 10%, но уже есть шанс, что и остальное доначислят.
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wig
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Додано: Сер 30 гру, 2020 13:53
Прийшов кешбек за оплату здійснену вчора біля 23.00 через пумб онлайн. Приємно здивований бажанням банку закрити рік.
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Пансер
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Додано: Сер 30 гру, 2020 13:57
За 16.12 так и нет. Составили заявку на заявку. За 17.12.- выплатили.
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lel
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Додано: Сер 30 гру, 2020 14:21
anis написав: andyteam написав:
Похоже на мелкое жульничество. Оформил карту. Кэшбэка по комуналке нет с 17.12. На письма просто не отвечают.
становитесь в очередь, я тут месяц пытаюсь хоть какой то ответ получить, а вы за неделю хотите в этом недобанке что-то вразумительное узнать))
Таки сегодня заплатили.
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andyteam
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