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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2799280028012802

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:04

  wig написав:
  V2 написав:Кілька операції по нексту привата не окешбечили!
Заявку прийняли. Спостерігаємо далі!

10 дней с оплаты коммуналки - кэша нет.
Будет ли толк с тех заявок?

Вчера подал заявку за частично невыплаченный кешбек за операции 23.12(Next и ПУМБ-онлайн) и 24.12 (Next).
Сегодня за Next рассчитались полностью, а одна операция за 23.12 (ПУМБ-онлайн) так и не окешбечена.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:06

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:Вчера подал заявку за частично невыплаченный кешбек за операции 23.12(Next и ПУМБ-онлайн) и 24.12 (Next).
Сегодня за Next рассчитались полностью, а одна операция за 23.12 (ПУМБ-онлайн) так и не окешбечена.

Так ведь даже не прошло 5 рабочих дней. Зачем сразу заявку?
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:15

  ingtrans написав:
  Ferlakur написав:Вчера подал заявку за частично невыплаченный кешбек за операции 23.12(Next и ПУМБ-онлайн) и 24.12 (Next).
Сегодня за Next рассчитались полностью, а одна операция за 23.12 (ПУМБ-онлайн) так и не окешбечена.

Так ведь даже не прошло 5 рабочих дней. Зачем сразу заявку?

Потому что позавчера выплатили частично за эти дни по одним операциям. а по другим, сделанным в тот же день - нет.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:21

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:Потому что позавчера выплатили частично за эти дни по одним операциям. а по другим, сделанным в тот же день - нет.

Так это нормальная ситуация. Здесь как объединяют кешбэк за отдельные оплаты, проведенные в разные дни, так и разделяют кешбэк за оплаты, сделанные в один день.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:28

  ingtrans написав:
  Ferlakur написав:Потому что позавчера выплатили частично за эти дни по одним операциям. а по другим, сделанным в тот же день - нет.

Так это нормальная ситуация. Здесь как объединяют кешбэк за отдельные оплаты, проведенные в разные дни, так и разделяют кешбэк за оплаты, сделанные в один день.

Так я ж не знал. Оператор заявку принял, значит признал косяк банка. К тому же мне желательно чтоб выплатили побыстрее, в этом месяце, а не тратить лимит января.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:49

Кинули пару гриш по коммунальной акции.
Конечно, не 10%, но уже есть шанс, что и остальное доначислят.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:53

Re: ПУМБ

Прийшов кешбек за оплату здійснену вчора біля 23.00 через пумб онлайн. Приємно здивований бажанням банку закрити рік.
Пансер
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 13:57

Re: ПУМБ

За 16.12 так и нет. Составили заявку на заявку. За 17.12.- выплатили.
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 14:21

  anis написав:
  andyteam написав:Похоже на мелкое жульничество. Оформил карту. Кэшбэка по комуналке нет с 17.12. На письма просто не отвечают.


становитесь в очередь, я тут месяц пытаюсь хоть какой то ответ получить, а вы за неделю хотите в этом недобанке что-то вразумительное узнать))

Таки сегодня заплатили.
andyteam
 
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