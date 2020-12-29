У них, схоже, гроші закінчилися. Мене послали пре переоформленні. При подачі заявки вони попередньо ліміт узгодили?
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Додано: Сер 30 гру, 2020 16:46
У них, схоже, гроші закінчилися. Мене послали пре переоформленні. При подачі заявки вони попередньо ліміт узгодили?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:53
Що значить узгодили? По телефону спитали бажаний ліміт, сказав 30.
Додано: Сер 30 гру, 2020 16:59
Знакомый, такой же как и Ваш сын. В Привате - 1к кред.лимит. ПУМБ сразу послал на три весёлых...
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:01
Это желаемый кред.лимит. В отделении - по нового наливают (жене утвердили 25к по телефону, а в отделении дали только 15к ).
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:02
Если 99 года - то вероятно отлуп по возрасту.
Типа как форвард автоматически футболит "безработных"
Biden's Laptop Matters
Додано: Сер 30 гру, 2020 17:12
ПУМБ по возрасту не отказывает. У меня дочка 1999г. ей ПУМБ налил 15 к. на Всеможу, которая ещё до Ясно была. По возрасту ей только Альфа отказала, там дают с 25 лет.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 17:43
Снова вопрос. Возможно, глупый.
В коммуналке есть отдельно оплата квартплаты. Это ОСББ, счет кот. открыт в Ощаде, т.е когда плачу через некст, то комиссия 3 грн, как когда нет договора с ПРиватом, плюс идет в самом Привате не как оплата коммуналки, а как оплата за товари послуги другому лицу или что-то в этом роде.. ПО нью кард окешбечивается, но как покупка в инете.
Вопрос... Есть вероятность, что по Ясно могут не откешбечить ее?
Лучше заплатить эту трату по НЬЮ КАРД?
Или есть еще варианты?
Спасибо всем заранее.
Додано: Сер 30 гру, 2020 17:47
jay2004 Мне на горячке ответили, что мол 30, в отделении спросили, сколько нужно. Я поскромничала, сказала 5000..... эмммм. 5 и утвердили.
Додано: Сер 30 гру, 2020 17:48
duvr100
У меня по нексту за такой комуналь - по 1грн, видимо есть договор, кб по всеможу есть.
*******
Додано: Сер 30 гру, 2020 17:51
valya да, вот тоже хотелось бы знать... Т.к там 402.3+3 грн комисса=405.3 , т.е или рискнуть и получить 40.5 грн кешбека. Или нихт не получить. Или же по Нью Кард как обычно 20 грн получить и спать спокойно....
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