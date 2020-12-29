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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2801280228032804>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:46

  Ferlakur написав:Даже не то шо лимита не налили, а вообще карту как таковую. Шозах? Что им могло не понравиться?

У них, схоже, гроші закінчилися. Мене послали пре переоформленні. При подачі заявки вони попередньо ліміт узгодили?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:53

  klug написав:
  Ferlakur написав:Даже не то шо лимита не налили, а вообще карту как таковую. Шозах? Что им могло не понравиться?

У них, схоже, гроші закінчилися. Мене послали пре переоформленні. При подачі заявки вони попередньо ліміт узгодили?

Що значить узгодили? По телефону спитали бажаний ліміт, сказав 30.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 16:59

  Ferlakur написав:Вчера сын оформил заявку Всеможу(ясно), сегодня пришел в отделение, начал оформлять - и тут говорят "на жаль, банк не може надати вам кредитну карту". Даже не то шо лимита не налили, а вообще карту как таковую. Шозах? Что им могло не понравиться? 1999 года рождения, ФОП полтора года, кредитов нигде нет, только Приват как-то налил на Универсалку несколько тысяч, он сам срезал до нуля. Мне и жене налили по 30000, а он указал нас как контактных особ, может решили, что слишком жирно на семью? ..


Знакомый, такой же как и Ваш сын. В Привате - 1к кред.лимит. ПУМБ сразу послал на три весёлых...
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:01

  Ferlakur написав:
  klug написав:
  Ferlakur написав:Даже не то шо лимита не налили, а вообще карту как таковую. Шозах? Что им могло не понравиться?

У них, схоже, гроші закінчилися. Мене послали пре переоформленні. При подачі заявки вони попередньо ліміт узгодили?

Що значить узгодили? По телефону спитали бажаний ліміт, сказав 30.


Это желаемый кред.лимит. В отделении - по нового наливают (жене утвердили 25к по телефону, а в отделении дали только 15к :cry: ).
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3 Universal Bank(+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E ПУМБ(+100 грн): v.pumb.ua/bcVD5d
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:02

Если 99 года - то вероятно отлуп по возрасту.
Типа как форвард автоматически футболит "безработных"
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:12

  Вкладчик1234 написав:Если 99 года - то вероятно отлуп по возрасту.
Типа как форвард автоматически футболит "безработных"

ПУМБ по возрасту не отказывает. У меня дочка 1999г. ей ПУМБ налил 15 к. на Всеможу, которая ещё до Ясно была. По возрасту ей только Альфа отказала, там дают с 25 лет.
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зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:43

Снова вопрос. Возможно, глупый.
В коммуналке есть отдельно оплата квартплаты. Это ОСББ, счет кот. открыт в Ощаде, т.е когда плачу через некст, то комиссия 3 грн, как когда нет договора с ПРиватом, плюс идет в самом Привате не как оплата коммуналки, а как оплата за товари послуги другому лицу или что-то в этом роде.. ПО нью кард окешбечивается, но как покупка в инете.
Вопрос... Есть вероятность, что по Ясно могут не откешбечить ее?
Лучше заплатить эту трату по НЬЮ КАРД?
Или есть еще варианты?
Спасибо всем заранее. :oops:
duvr100
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:47

jay2004 Мне на горячке ответили, что мол 30, в отделении спросили, сколько нужно. Я поскромничала, сказала 5000..... эмммм. 5 и утвердили.
duvr100
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:48

duvr100
У меня по нексту за такой комуналь - по 1грн, видимо есть договор, кб по всеможу есть.
*******
valya
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 17:51

valya да, вот тоже хотелось бы знать... Т.к там 402.3+3 грн комисса=405.3 , т.е или рискнуть и получить 40.5 грн кешбека. Или нихт не получить. Или же по Нью Кард как обычно 20 грн получить и спать спокойно.... :oops:
duvr100
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  #<1 ... 2801280228032804>
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