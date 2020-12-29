Позвоните в укрсиб и спросите, с каким МСС кодом была прошлая оплата этому ОСББ.
У меня оплата жеку через некст тоже последний раз была с комиссией 3 грн, может договор кончился, но жек по прежнему в нексте в разделе Коммунальные платежи.
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Додано: Сер 30 гру, 2020 18:13
Позвоните в укрсиб и спросите, с каким МСС кодом была прошлая оплата этому ОСББ.
У меня оплата жеку через некст тоже последний раз была с комиссией 3 грн, может договор кончился, но жек по прежнему в нексте в разделе Коммунальные платежи.
Додано: Сер 30 гру, 2020 18:29
Re: ПУМБ
Зайдите в мобильное приложение Приват24 и посмотрите по приватовской карте выписку, с которой раньше платили. Если там категория этой операции не коммунальные услуги, то кешбека от YASNO не будет.
Там скорее всего МСС 8999.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 30 гру, 2020 18:40
Re: ПУМБ
Заблочили с ни-хуа карту. пару дней назад позвонил, разлочили...час назад сижу, вот, за компом - рас, СМС, ваша карта заблокирована...шо, ОПЯТЬ?!!! Как по Жванецкому... Открыл прилжение-все нормально
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
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