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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2801280228032804

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:13

  duvr100 написав:valya да, вот тоже хотелось бы знать... Т.к там 402.3+3 грн комисса=405.3 , т.е или рискнуть и получить 40.5 грн кешбека. Или нихт не получить. Или же по Нью Кард как обычно 20 грн получить и спать спокойно.... :oops:

Позвоните в укрсиб и спросите, с каким МСС кодом была прошлая оплата этому ОСББ.

У меня оплата жеку через некст тоже последний раз была с комиссией 3 грн, может договор кончился, но жек по прежнему в нексте в разделе Коммунальные платежи.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:29

Re: ПУМБ

  duvr100 написав:Есть вероятность, что по Ясно могут не откешбечить ее?
Зайдите в мобильное приложение Приват24 и посмотрите по приватовской карте выписку, с которой раньше платили. Если там категория этой операции не коммунальные услуги, то кешбека от YASNO не будет.
Там скорее всего МСС 8999.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:40

Re: ПУМБ

Заблочили с ни-хуа карту. пару дней назад позвонил, разлочили...час назад сижу, вот, за компом - рас, СМС, ваша карта заблокирована...шо, ОПЯТЬ?!!! Как по Жванецкому... Открыл прилжение-все нормально :mrgreen:
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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  #<1 ... 2801280228032804
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