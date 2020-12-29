Позвоните в укрсиб и спросите, с каким МСС кодом была прошлая оплата этому ОСББ.
У меня оплата жеку через некст тоже последний раз была с комиссией 3 грн, может договор кончился, но жек по прежнему в нексте в разделе Коммунальные платежи.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 гру, 2020 18:13
Позвоните в укрсиб и спросите, с каким МСС кодом была прошлая оплата этому ОСББ.
У меня оплата жеку через некст тоже последний раз была с комиссией 3 грн, может договор кончился, но жек по прежнему в нексте в разделе Коммунальные платежи.
Додано: Сер 30 гру, 2020 18:29
Re: ПУМБ
Зайдите в мобильное приложение Приват24 и посмотрите по приватовской карте выписку, с которой раньше платили. Если там категория этой операции не коммунальные услуги, то кешбека от YASNO не будет.
Там скорее всего МСС 8999.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: Сер 30 гру, 2020 18:40
Re: ПУМБ
Заблочили с ни-хуа карту. пару дней назад позвонил, разлочили...час назад сижу, вот, за компом - рас, СМС, ваша карта заблокирована...шо, ОПЯТЬ?!!! Как по Жванецкому... Открыл прилжение-все нормально
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
Додано: Сер 30 гру, 2020 19:23
Re: ПУМБ
Додано: Сер 30 гру, 2020 19:32
думаю, условия не статичные
Альфа вообще конкретна в таких вопросах, как сверху, так и снизу,
остальные могут де-факто использовать фактор, но явно не говорить
примерно как с вояками, включая срочников
Додано: Сер 30 гру, 2020 19:41
Жена в мае получала кредитку в Альфе в 23 года, налили 14к сразу. До этого была только Пудра с 3к и Приват с 500 грн.☢
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: Сер 30 гру, 2020 19:42
Re: ПУМБ
Я проверяю комисию на пейхабе и портмоне - плачу где минимум.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 30 гру, 2020 20:01
Может в Альфе поменялся подход, но ранее мне в отделении говорили, что лицам до 25 лет кредитный лимит не устанавливают и по-моему Импринтер тоже что-то подобное писал
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Зараз переглядають цей форум: 195375n, Аlександр, IDAN, Valeriy237, vitaliy1111 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|