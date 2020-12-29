RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2802280328042805>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:13

  duvr100 написав:valya да, вот тоже хотелось бы знать... Т.к там 402.3+3 грн комисса=405.3 , т.е или рискнуть и получить 40.5 грн кешбека. Или нихт не получить. Или же по Нью Кард как обычно 20 грн получить и спать спокойно.... :oops:

Позвоните в укрсиб и спросите, с каким МСС кодом была прошлая оплата этому ОСББ.

У меня оплата жеку через некст тоже последний раз была с комиссией 3 грн, может договор кончился, но жек по прежнему в нексте в разделе Коммунальные платежи.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3662
З нами з: 14.10.08
Подякував: 217 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:29

Re: ПУМБ

  duvr100 написав:Есть вероятность, что по Ясно могут не откешбечить ее?
Зайдите в мобильное приложение Приват24 и посмотрите по приватовской карте выписку, с которой раньше платили. Если там категория этой операции не коммунальные услуги, то кешбека от YASNO не будет.
Там скорее всего МСС 8999.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2819
З нами з: 08.03.18
Подякував: 313 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 18:40

Re: ПУМБ

Заблочили с ни-хуа карту. пару дней назад позвонил, разлочили...час назад сижу, вот, за компом - рас, СМС, ваша карта заблокирована...шо, ОПЯТЬ?!!! Как по Жванецкому... Открыл прилжение-все нормально :mrgreen:
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
Аватар користувача
 
Повідомлень: 440
З нами з: 11.06.16
Подякував: 41 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:23

Re: ПУМБ

  duvr100 написав:или рискнуть и получить 40.5 грн кешбека
Можно заплатить часть суммы "на пробу" и подождать результата от ПУМБы.
Intento
 
Повідомлень: 100
З нами з: 06.06.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:32

  velvet написав:
  Вкладчик1234 написав:Если 99 года - то вероятно отлуп по возрасту.
Типа как форвард автоматически футболит "безработных"

ПУМБ по возрасту не отказывает. У меня дочка 1999г. ей ПУМБ налил 15 к. на Всеможу, которая ещё до Ясно была. По возрасту ей только Альфа отказала, там дают с 25 лет.


думаю, условия не статичные
Альфа вообще конкретна в таких вопросах, как сверху, так и снизу,
остальные могут де-факто использовать фактор, но явно не говорить

примерно как с вояками, включая срочников
cohan
 
Повідомлень: 640
З нами з: 27.09.19
Подякував: 46 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:41

  velvet написав:ПУМБ по возрасту не отказывает. У меня дочка 1999г. ей ПУМБ налил 15 к. на Всеможу, которая ещё до Ясно была. По возрасту ей только Альфа отказала, там дают с 25 лет.

Жена в мае получала кредитку в Альфе в 23 года, налили 14к сразу. До этого была только Пудра с 3к и Приват с 500 грн.☢
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1340
З нами з: 15.02.20
Подякував: 180 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 19:42

Re: ПУМБ

  Ferlakur написав:У меня оплата жеку через некст тоже последний раз была с комиссией 3 грн

Я проверяю комисию на пейхабе и портмоне - плачу где минимум.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2359
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 175 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:01

  Striker написав:
  velvet написав:ПУМБ по возрасту не отказывает. У меня дочка 1999г. ей ПУМБ налил 15 к. на Всеможу, которая ещё до Ясно была. По возрасту ей только Альфа отказала, там дают с 25 лет.

Жена в мае получала кредитку в Альфе в 23 года, налили 14к сразу. До этого была только Пудра с 3к и Приват с 500 грн.☢

Может в Альфе поменялся подход, но ранее мне в отделении говорили, что лицам до 25 лет кредитный лимит не устанавливают и по-моему Импринтер тоже что-то подобное писал
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3352
З нами з: 06.03.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 20:46

  velvet написав:Может в Альфе поменялся подход, но ранее мне в отделении говорили, что лицам до 25 лет кредитный лимит не устанавливают и по-моему Импринтер тоже что-то подобное писал


В 26 лет оформлял, дали скрипя зубами 3к, через год повысили до 40к, хотя я жёстко свинорылил, почти каждый месяц снимал 3к орехов.э :lol:
Hack-Stock
 
Повідомлень: 652
З нами з: 26.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:04

Re: ПУМБ

  MASolomko написав:До 31.03.2021 продолжили акцию безкомиссионного пополнения карточных *2620 и кредитных счетов *2909, открытых в ПУМБ, через ПТКС партнёров: Приватбанк, IBOX, Easypay, City24, Sistema.
Официально...

ps Также с красного. Акцию «Тепер та назавжди -- кешбек із ПУМБ» продлили до 31 декабря 2021 года с рядом приятных для клиентов изменений :)
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2819
З нами з: 08.03.18
Подякував: 313 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2802280328042805>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 1finanсier, Flamingo, greenozon, vollena71 і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.