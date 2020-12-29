ПУМБ
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Додано: Сер 30 гру, 2020 18:13
duvr100 написав: valya
да, вот тоже хотелось бы знать... Т.к там 402.3+3 грн комисса=405.3 , т.е или рискнуть и получить 40.5 грн кешбека. Или нихт не получить. Или же по Нью Кард как обычно 20 грн получить и спать спокойно....
Позвоните в укрсиб и спросите, с каким МСС кодом была прошлая оплата этому ОСББ.
У меня оплата жеку через некст тоже последний раз была с комиссией 3 грн, может договор кончился, но жек по прежнему в нексте в разделе Коммунальные платежи.
Ferlakur
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Додано: Сер 30 гру, 2020 18:29
duvr100 написав:
Есть вероятность, что по Ясно могут не откешбечить ее?
Зайдите в мобильное приложение Приват24 и посмотрите по приватовской карте выписку, с которой раньше платили. Если там категория этой операции не коммунальные услуги, то кешбека от YASNO не будет.
Там скорее всего МСС 8999.
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MASolomko
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Додано: Сер 30 гру, 2020 18:40
Заблочили с ни-хуа карту. пару дней назад позвонил, разлочили...час назад сижу, вот, за компом - рас, СМС, ваша карта заблокирована...шо, ОПЯТЬ?!!! Как по Жванецкому... Открыл прилжение-все нормально
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Додано: Сер 30 гру, 2020 19:23
duvr100 написав:
или рискнуть и получить 40.5 грн кешбека
Можно заплатить часть суммы "на пробу" и подождать результата от ПУМБы.
Intento
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Додано: Сер 30 гру, 2020 19:32
velvet написав: Вкладчик1234 написав:
Если 99 года - то вероятно отлуп по возрасту.
Типа как форвард автоматически футболит "безработных"
ПУМБ по возрасту не отказывает. У меня дочка 1999г. ей ПУМБ налил 15 к. на Всеможу, которая ещё до Ясно была. По возрасту ей только Альфа отказала, там дают с 25 лет.
думаю, условия не статичные
Альфа вообще конкретна в таких вопросах, как сверху, так и снизу,
остальные могут де-факто использовать фактор, но явно не говорить
примерно как с вояками, включая срочников
cohan
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Додано: Сер 30 гру, 2020 19:41
velvet написав:
ПУМБ по возрасту не отказывает. У меня дочка 1999г. ей ПУМБ налил 15 к. на Всеможу, которая ещё до Ясно была. По возрасту ей только Альфа отказала, там дают с 25 лет.
Жена в мае получала кредитку в Альфе в 23 года, налили 14к сразу. До этого была только Пудра с 3к и Приват с 500 грн.☢
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Striker
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Додано: Сер 30 гру, 2020 19:42
Ferlakur написав:
У меня оплата жеку через некст тоже последний раз была с комиссией 3 грн
Я проверяю комисию на пейхабе и портмоне - плачу где минимум.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Додано: Сер 30 гру, 2020 20:01
Striker написав: velvet написав:
ПУМБ по возрасту не отказывает. У меня дочка 1999г. ей ПУМБ налил 15 к. на Всеможу, которая ещё до Ясно была. По возрасту ей только Альфа отказала, там дают с 25 лет.
Жена в мае получала кредитку в Альфе в 23 года, налили 14к сразу. До этого была только Пудра с 3к и Приват с 500 грн.☢
Может в Альфе поменялся подход, но ранее мне в отделении говорили, что лицам до 25 лет кредитный лимит не устанавливают и по-моему Импринтер тоже что-то подобное писал
Вознаграждение за оформление карт: зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF
velvet
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Додано: Сер 30 гру, 2020 20:46
velvet написав:
Может в Альфе поменялся подход, но ранее мне в отделении говорили, что лицам до 25 лет кредитный лимит не устанавливают и по-моему Импринтер тоже что-то подобное писал
В 26 лет оформлял, дали скрипя зубами 3к, через год повысили до 40к, хотя я жёстко свинорылил, почти каждый месяц снимал 3к орехов.э
Hack-Stock
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Додано: Сер 30 гру, 2020 21:04
MASolomko написав:
До 31.03.2021 продолжили акцию безкомиссионного пополнения карточных *2620 и кредитных счетов *2909, открытых в ПУМБ, через ПТКС партнёров: Приватбанк, IBOX, Easypay, City24, Sistema.
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ps Также с красного. Акцию «Тепер та назавжди -- кешбек із ПУМБ» продлили до 31 декабря 2021 года с рядом приятных для клиентов изменений
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MASolomko
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