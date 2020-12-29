MASolomko написав: MASolomko написав:До 31.03.2021 продолжили акцию безкомиссионного пополнения карточных *2620 и кредитных счетов *2909, открытых в ПУМБ, через ПТКС партнёров: Приватбанк, IBOX, Easypay, City24, Sistema.Официально...ps Также с красного. Акцию «Тепер та назавжди -- кешбек із ПУМБ» продлили до 31 декабря 2021 года с рядом приятных для клиентов изменений
MASolomko написав:До 31.03.2021 продолжили акцию безкомиссионного пополнения карточных *2620 и кредитных счетов *2909, открытых в ПУМБ, через ПТКС партнёров: Приватбанк, IBOX, Easypay, City24, Sistema.
MASolomko написав:ps Также с красного. Акцию «Тепер та назавжди -- кешбек із ПУМБ» продлили до 31 декабря 2021 года с рядом приятных для клиентов изменений
Adast написав: MASolomko написав:ps Также с красного. Акцию «Тепер та назавжди -- кешбек із ПУМБ» продлили до 31 декабря 2021 года с рядом приятных для клиентов изменений Народ так яростно налетел на кэшбеки и съём кредитных без комиссий, что как бы банк не разорился