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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2802280328042805

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:12

  MASolomko написав:
  MASolomko написав:До 31.03.2021 продолжили акцию безкомиссионного пополнения карточных *2620 и кредитных счетов *2909, открытых в ПУМБ, через ПТКС партнёров: Приватбанк, IBOX, Easypay, City24, Sistema.
Официально...

ps Также с красного. Акцию «Тепер та назавжди -- кешбек із ПУМБ» продлили до 31 декабря 2021 года с рядом приятных для клиентов изменений :)

Шо там за изменения?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:29

  MASolomko написав:ps Также с красного. Акцию «Тепер та назавжди -- кешбек із ПУМБ» продлили до 31 декабря 2021 года с рядом приятных для клиентов изменений :)

Народ так яростно налетел на кэшбеки и съём кредитных без комиссий, что как бы банк не разорился :lol:
Adast
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Повідомлення Додано: Сер 30 гру, 2020 21:48

Re: ПУМБ

Adast написав:
  MASolomko написав:ps Также с красного. Акцию «Тепер та назавжди -- кешбек із ПУМБ» продлили до 31 декабря 2021 года с рядом приятных для клиентов изменений :)

Народ так яростно налетел на кэшбеки и съём кредитных без комиссий, что как бы банк не разорился
Ничего тарифами отобьют))
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке -http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
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  #<1 ... 2802280328042805
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