MASolomko написав:До 31.03.2021 продолжили акцию безкомиссионного пополнения карточных *2620 и кредитных счетов *2909, открытых в ПУМБ, через ПТКС партнёров: Приватбанк, IBOX, Easypay, City24, Sistema.
MASolomko написав:До 31.03.2021 продолжили акцию безкомиссионного пополнения карточных *2620 и кредитных счетов *2909, открытых в ПУМБ, через ПТКС партнёров: Приватбанк, IBOX, Easypay, City24, Sistema.
protefiks1959 написав:Заблочили с ни-хуа карту. пару дней назад позвонил, разлочили...час назад сижу, вот, за компом - рас, СМС, ваша карта заблокирована...шо, ОПЯТЬ?!!! Как по Жванецкому... Открыл прилжение-все нормально
Ну и вы ж звонили по номеру телефона указанному в смске?
Мне так приватовские карточки периодически "блокируют".И таз сегодня как раз предупреждения рассылал по этому поводу.