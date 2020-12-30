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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2803280428052806

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 10:25

Re: ПУМБ

  Adast написав:Народ так яростно налетел на кэшбеки и съём кредитных без комиссий, что как бы банк не разорился

Та, того народу 0,5%.
90% не хотят знать ничего кроме примата, а 9,5% считают моню пупом земли :)
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:11

Re: ПУМБ

Что там ни у кого инсайда нет, какие категории кешбека будут в январе?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:13

С Наступающим всех! Счастья, здоровья, любви и денег)
Ну так, по-скромному). Т.е Вагон и маленькую тележку всего вышеперечисленного.
Вопрос - Можно ли как-то с приватовской карточки дебетной бесплатно пополнить Моно или Пумбу карты(Всекарта, всеможу)? Онлайн или через терминал?
duvr100
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 11:28

duvr100
лс
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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