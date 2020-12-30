Та, того народу 0,5%.
90% не хотят знать ничего кроме примата, а 9,5% считают моню пупом земли
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 гру, 2020 10:25
Re: ПУМБ
Та, того народу 0,5%.
90% не хотят знать ничего кроме примата, а 9,5% считают моню пупом земли
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:11
Re: ПУМБ
Что там ни у кого инсайда нет, какие категории кешбека будут в январе?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:13
С Наступающим всех! Счастья, здоровья, любви и денег)
Ну так, по-скромному). Т.е Вагон и маленькую тележку всего вышеперечисленного.
Вопрос - Можно ли как-то с приватовской карточки дебетной бесплатно пополнить Моно или Пумбу карты(Всекарта, всеможу)? Онлайн или через терминал?
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:28
duvr100
лс
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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