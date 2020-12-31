ПУМБ
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 гру, 2020 10:25
Adast написав:
Народ так яростно налетел на кэшбеки и съём кредитных без комиссий, что как бы банк не разорился
Та, того народу 0,5%.
90% не хотят знать ничего кроме примата, а 9,5% считают моню пупом земли
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ): 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Повідомлень: 2360
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 175 раз.
Профіль
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:11
Что там ни у кого инсайда нет, какие категории кешбека будут в январе?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку. https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ: v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
Повідомлень: 645
З нами з: 09.02.14
Подякував: 81 раз.
Подякували: 11 раз.
Профіль
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:13
С Наступающим всех! Счастья, здоровья, любви и денег)
Ну так, по-скромному). Т.е Вагон и маленькую тележку всего вышеперечисленного. Вопрос - Можно ли как-то с приватовской карточки дебетной бесплатно пополнить Моно или Пумбу карты(Всекарта, всеможу)? Онлайн или через терминал?
duvr100
Повідомлень: 49
З нами з: 21.05.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:28
duvr100 лс
Вознаграждение за оформление карт: зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF
velvet
Повідомлень: 3355
З нами з: 06.03.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 459 раз.
Профіль
Додано: Чет 31 гру, 2020 13:46
_PORT_UA ну потерпите еще немного, не долго и осталось.
Оформи карту по ссылке и получи: +100 грн всеМожу в ПУМБ (в Viber) - v.pumb.ua/bcVUXVи +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн «Зелена» в А-Банке - https://abank24.page.link/MruP
anis
Повідомлень: 2586
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 93 раз.
Профіль
Додано: П'ят 01 січ, 2021 00:39
Товарищи, это ПУМБ уже новые категории выкатил как я понимаю? А то они их меняли несколько раз, уже не помню что там было)
Adast
Повідомлень: 285
З нами з: 04.06.20
Подякував: 154 раз.
Подякували: 18 раз.
Профіль
Додано: П'ят 01 січ, 2021 08:29
Adast написав:
Товарищи, это ПУМБ уже новые категории выкатил как я понимаю? А то они их меняли несколько раз, уже не помню что там было)
Как минимум вот:
https://retail.pumb.ua/service/arqjp https://retail.pumb.ua/service/arqjv https://retail.pumb.ua/service/arqjm
Может есть и другие варианты.
Востаннє редагувалось
ingtrans
в П'ят 01 січ, 2021 10:17, всього редагувалось 1 раз.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - > ПУМБ всеМожу ( 100 грн ) кешбэк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
Повідомлень: 2116
З нами з: 31.07.19
Подякував: 56 раз.
Подякували: 270 раз.
Профіль
Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:22
Adast написав:
Товарищи, это ПУМБ уже новые категории выкатил как я понимаю? А то они их меняли несколько раз, уже не помню что там было)
Категории теже, добавили разве что в 1,2,5 категории Кешбек на коммуналку и пополнение мобильного.
lloydbanksua
Повідомлень: 377
З нами з: 22.04.20
Подякував: 8 раз.
Подякували: 45 раз.
Профіль
Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:36
С Новым годом!
А если выбрать 5% за коммуналку в 5й категории.
https://retail.pumb.ua/service/arqjm
, то дадут ли 10% за yasno??
Ferlakur
Повідомлень: 3663
З нами з: 14.10.08
Подякував: 217 раз.
Подякували: 166 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
ingtrans
,
ramaz
і 7 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор