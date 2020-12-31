Та, того народу 0,5%.
90% не хотят знать ничего кроме примата, а 9,5% считают моню пупом земли
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 31 гру, 2020 10:25
Re: ПУМБ
Та, того народу 0,5%.
90% не хотят знать ничего кроме примата, а 9,5% считают моню пупом земли
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:11
Re: ПУМБ
Что там ни у кого инсайда нет, какие категории кешбека будут в январе?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:13
С Наступающим всех! Счастья, здоровья, любви и денег)
Ну так, по-скромному). Т.е Вагон и маленькую тележку всего вышеперечисленного.
Вопрос - Можно ли как-то с приватовской карточки дебетной бесплатно пополнить Моно или Пумбу карты(Всекарта, всеможу)? Онлайн или через терминал?
Додано: Чет 31 гру, 2020 11:28
duvr100
лс
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Чет 31 гру, 2020 13:46
_PORT_UA
ну потерпите еще немного, не долго и осталось.
Оформи карту по ссылке и получи:
Додано: П'ят 01 січ, 2021 00:39
Товарищи, это ПУМБ уже новые категории выкатил как я понимаю? А то они их меняли несколько раз, уже не помню что там было)
Додано: П'ят 01 січ, 2021 08:29
Как минимум вот:
Может есть и другие варианты.
Востаннє редагувалось ingtrans в П'ят 01 січ, 2021 10:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:22
Додано: П'ят 01 січ, 2021 09:36
Re: ПУМБ
С Новым годом!
А если выбрать 5% за коммуналку в 5й категории.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:45
Обратите внимание, что кешбек за коммуналку в 5й категории неполноценный, т.к в приложении ПУМБ-онлайн не все поставщики есть.
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