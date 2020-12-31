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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:53
Интересно, есть ли для 5-ой категории разница платишь ты через веб-интерфейс или мобильное приложение?
Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:58
Оплата комунальних послуг, поповнення телефону через мобільний додаток ПУМБ Online
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:03
На такое и Сибас сойдёт,там всё проще чем тут.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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