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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:53
Интересно, есть ли для 5-ой категории разница платишь ты через веб-интерфейс или мобильное приложение?
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Adast
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:58
Adast написав:
Интересно, есть ли для 5-ой категории разница платишь ты через веб-интерфейс или мобильное приложение?
Оплата комунальних послуг, поповнення телефону через мобільний додаток ПУМБ Online
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
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ramaz
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:03
Adast написав:
Интересно, есть ли для 5-ой категории разница платишь ты через веб-интерфейс или мобильное приложение?
На такое и Сибас сойдёт,там всё проще чем тут.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:56
Мизантрóп написав: Adast написав:
Интересно, есть ли для 5-ой категории разница платишь ты через веб-интерфейс или мобильное приложение?
На такое и Сибас сойдёт,там всё проще чем тут.
эт точно.
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посетитель
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:57
ramaz написав:
Оплата комунальних послуг, поповнення телефону через мобільний додаток ПУМБ Online
Надо проверить можно ли получить 10% + 5% за коммуналь)
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Adast
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:00
Adast написав:
Надо проверить можно ли получить 10% + 5% за коммуналь)
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Striker
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:20
Добрий день. Ничего не поменялось, можно толкнуть с ПУМБи кредитний лимит и положить до 28-02-2021 и без последствий? толкать ПУМБОЙ?
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Goodman
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:50
Goodman написав:
Добрий день. Ничего не поменялось, можно толкнуть с ПУМБи кредитний лимит и положить до 28-02-2021 и без последствий? толкать ПУМБОЙ?
Можно. По слухам можно даже не толкать, а тянуть чужими тянучками. По ВсеМожу пумба якобы за это не наказывает как по всеКарта.
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50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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