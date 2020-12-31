RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2804280528062807

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:53

Интересно, есть ли для 5-ой категории разница платишь ты через веб-интерфейс или мобильное приложение?
Adast
Аватар користувача
 
Повідомлень: 290
З нами з: 04.06.20
Подякував: 156 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 12:58

  Adast написав:Интересно, есть ли для 5-ой категории разница платишь ты через веб-интерфейс или мобильное приложение?

Оплата комунальних послуг, поповнення телефону через мобільний додаток ПУМБ Online
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
 
Повідомлень: 476
З нами з: 12.07.17
Подякував: 76 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:03

  Adast написав:Интересно, есть ли для 5-ой категории разница платишь ты через веб-интерфейс или мобильное приложение?

На такое и Сибас сойдёт,там всё проще чем тут.
Я-часть той силы,что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
Питаю человека внутри себя,живу со вкусом,на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семёныча конём за пивом,как разовый контрацептив)
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5019
З нами з: 03.12.14
Подякував: 778 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:56

  Мизантрóп написав:
  Adast написав:Интересно, есть ли для 5-ой категории разница платишь ты через веб-интерфейс или мобильное приложение?

На такое и Сибас сойдёт,там всё проще чем тут.
эт точно.
посетитель
 
Повідомлень: 236
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 13:57

  ramaz написав:Оплата комунальних послуг, поповнення телефону через мобільний додаток ПУМБ Online

Надо проверить можно ли получить 10% + 5% за коммуналь)
Adast
Аватар користувача
 
Повідомлень: 290
З нами з: 04.06.20
Подякував: 156 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:00

  Adast написав:Надо проверить можно ли получить 10% + 5% за коммуналь)

Вы хотите разорить банк или что? :lol:
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн ВсеМожу/ВсеКарта | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs в Viber
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* за першу покупку від 150 грн
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1356
З нами з: 15.02.20
Подякував: 180 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:02

  Striker написав:
  Adast написав:Надо проверить можно ли получить 10% + 5% за коммуналь)

Вы хотите разорить банк или что? :lol:

"Хотя они сами нарывались. В руки купюры совали. В лицо кидались." (с) ДМБ
Adast
Аватар користувача
 
Повідомлень: 290
З нами з: 04.06.20
Подякував: 156 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:20

Добрий день. Ничего не поменялось, можно толкнуть с ПУМБи кредитний лимит и положить до 28-02-2021 и без последствий? толкать ПУМБОЙ? :roll:
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4096
З нами з: 23.11.14
Подякував: 671 раз.
Подякували: 446 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 14:50

  Goodman написав:Добрий день. Ничего не поменялось, можно толкнуть с ПУМБи кредитний лимит и положить до 28-02-2021 и без последствий? толкать ПУМБОЙ? :roll:

Можно. По слухам можно даже не толкать, а тянуть чужими тянучками. По ВсеМожу пумба якобы за это не наказывает как по всеКарта.
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5458
З нами з: 20.03.15
Подякував: 95 раз.
Подякували: 1289 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2804280528062807
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, Google Adsense [Bot], ingtrans, ramaz, Искатель і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.