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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:26
Мизантрóп написав: Adast написав:
Интересно, есть ли для 5-ой категории разница платишь ты через веб-интерфейс или мобильное приложение?
На такое и Сибас сойдёт,там всё проще чем тут.
тут мгновенно подтверждает, Сибас вроде через инет - лимит и работал, и все время меньше 500 получал, а трат всегда больше 10к, тоже такое себе..
мабилу пополняху уже потестил, киевстар нормас, остальных позже проверю
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cohan
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:32
вопрос по кешбеку. пролистал 10 последних страниц, ответ не нашел.
в пумбе кешбек дают за оплату только кредитными средствами или только своими или и теми, и теми?
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ukrmvs
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:34
ukrmvs написав:
вопрос по кешбеку. пролистал 10 последних страниц, ответ не нашел.
в пумбе кешбек дают за оплату только кредитными средствами или только своими или и теми, и теми?
за оплату любой картой клиента, даже всеми картами клиента со всеми возможными средствами на них, но в пределах 500грн на ИНН в мес
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:49
ukrmvs написав:
в пумбе кешбек дают за оплату только кредитными средствами или только своими или и теми, и теми?
в ПУМБе нет разделения. Можно весь КЛ перекачать, потом подкидать по 1К , тратить с кешБиком, зароблять и там и там.
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:04
Adast написав: ramaz написав:
Оплата комунальних послуг, поповнення телефону через мобільний додаток ПУМБ Online
Надо проверить можно ли получить 10% + 5% за коммуналь)
нельзя, тут
и дальше по списку коллега на правах первопроходца все уже разузнал
+ не могу найти свой коммент, но смысл такой: через приложуху нет MCC (или есть нулевое - что на языке прогеров означает отсутствие, т.е. "НЕТ"), а правила Yasno - наличие MCC
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cohan
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:09
cohan написав: Adast написав: ramaz написав:
Оплата комунальних послуг, поповнення телефону через мобільний додаток ПУМБ Online
Надо проверить можно ли получить 10% + 5% за коммуналь)
нельзя, тут
и дальше по списку коллега на правах первопроходца все уже разузнал
+ не могу найти свой коммент, но смысл такой: через приложуху нет MCC (или есть нулевое - что на языке прогеров означает отсутствие, т.е. "НЕТ"), а правила Yasno - наличие MCC
Правила Ясно — либо МСС 4900, ЛИБО ПУМБ-онлайн. А у коллеги проблема индивидуальная, и с чем связана, так и не выяснено.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:17
Ferlakur написав:
Правила Ясно — либо МСС 4900, ЛИБО ПУМБ-онлайн. А у коллеги проблема индивидуальная, и с чем связана, так и не выяснено.
А были те, кто оплатил коммуналь через приложение и получил кэшбек от Ясно?
Я сам через веб-морду оплачивал в прошлый раз.
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Adast
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:18
Adast написав: Ferlakur написав:
Правила Ясно — либо МСС 4900, ЛИБО ПУМБ-онлайн. А у коллеги проблема индивидуальная, и с чем связана, так и не выяснено.
А были те, кто оплатил коммуналь через приложение и получил кэшбек от Ясно?
Я сам через веб-морду оплачивал в прошлый раз.
Ну я например. За оплату в приложении получил в полном объёме, о чём писал неоднократно.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:24
cohan написав: Adast написав: ramaz написав:
Оплата комунальних послуг, поповнення телефону через мобільний додаток ПУМБ Online
Надо проверить можно ли получить 10% + 5% за коммуналь)
нельзя, тут
и дальше по списку коллега на правах первопроходца все уже разузнал
+ не могу найти свой коммент, но смысл такой: через приложуху нет MCC (или есть нулевое - что на языке прогеров означает отсутствие, т.е. "НЕТ"), а правила Yasno - наличие MCC
Неверно вы мой пример привели, с начислением кешбека по категориям он никак не связан
Категории как раз у меня работали, а вот программа от ясно, явно подкачала.
Банк до сих пор ищет крайнего.
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anis
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:32
ukrprom2014 написав:
Не можно, а нужно
Батя, Вам вопрос - все перекинул, прошло гладко. Смотрю приложение ПУМБа - там висит дата 30-01-2021 . До 30-го все опять вернуть и потом опять снять до 28-02-2021? Месячний цикл????
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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