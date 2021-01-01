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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2806280728082809>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:26

  Мизантрóп написав:
  Adast написав:Интересно, есть ли для 5-ой категории разница платишь ты через веб-интерфейс или мобильное приложение?

На такое и Сибас сойдёт,там всё проще чем тут.


тут мгновенно подтверждает, Сибас вроде через инет - лимит и работал, и все время меньше 500 получал, а трат всегда больше 10к, тоже такое себе..

мабилу пополняху уже потестил, киевстар нормас, остальных позже проверю
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:32

вопрос по кешбеку. пролистал 10 последних страниц, ответ не нашел.

в пумбе кешбек дают за оплату только кредитными средствами или только своими или и теми, и теми?
ukrmvs
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:34

  ukrmvs написав:вопрос по кешбеку. пролистал 10 последних страниц, ответ не нашел.

в пумбе кешбек дают за оплату только кредитными средствами или только своими или и теми, и теми?

за оплату любой картой клиента, даже всеми картами клиента со всеми возможными средствами на них, но в пределах 500грн на ИНН в мес
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 18:49

Re: ПУМБ

  ukrmvs написав:в пумбе кешбек дают за оплату только кредитными средствами или только своими или и теми, и теми?
в ПУМБе нет разделения. Можно весь КЛ перекачать, потом подкидать по 1К , тратить с кешБиком, зароблять и там и там.
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Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:04

  Adast написав:
  ramaz написав:Оплата комунальних послуг, поповнення телефону через мобільний додаток ПУМБ Online

Надо проверить можно ли получить 10% + 5% за коммуналь)


нельзя, тут и дальше по списку коллега на правах первопроходца все уже разузнал

+ не могу найти свой коммент, но смысл такой: через приложуху нет MCC (или есть нулевое - что на языке прогеров означает отсутствие, т.е. "НЕТ"), а правила Yasno - наличие MCC
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:09

  cohan написав:
  Adast написав:
  ramaz написав:Оплата комунальних послуг, поповнення телефону через мобільний додаток ПУМБ Online

Надо проверить можно ли получить 10% + 5% за коммуналь)


нельзя, тут и дальше по списку коллега на правах первопроходца все уже разузнал

+ не могу найти свой коммент, но смысл такой: через приложуху нет MCC (или есть нулевое - что на языке прогеров означает отсутствие, т.е. "НЕТ"), а правила Yasno - наличие MCC

Правила Ясно — либо МСС 4900, ЛИБО ПУМБ-онлайн. А у коллеги проблема индивидуальная, и с чем связана, так и не выяснено.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:17

  Ferlakur написав:Правила Ясно — либо МСС 4900, ЛИБО ПУМБ-онлайн. А у коллеги проблема индивидуальная, и с чем связана, так и не выяснено.

А были те, кто оплатил коммуналь через приложение и получил кэшбек от Ясно?
Я сам через веб-морду оплачивал в прошлый раз.
Adast
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:18

  Adast написав:
  Ferlakur написав:Правила Ясно — либо МСС 4900, ЛИБО ПУМБ-онлайн. А у коллеги проблема индивидуальная, и с чем связана, так и не выяснено.

А были те, кто оплатил коммуналь через приложение и получил кэшбек от Ясно?
Я сам через веб-морду оплачивал в прошлый раз.

Ну я например. За оплату в приложении получил в полном объёме, о чём писал неоднократно.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:24

Re: ПУМБ

cohan написав:
  Adast написав:
  ramaz написав:Оплата комунальних послуг, поповнення телефону через мобільний додаток ПУМБ Online

Надо проверить можно ли получить 10% + 5% за коммуналь)


нельзя, тут и дальше по списку коллега на правах первопроходца все уже разузнал

+ не могу найти свой коммент, но смысл такой: через приложуху нет MCC (или есть нулевое - что на языке прогеров означает отсутствие, т.е. "НЕТ"), а правила Yasno - наличие MCC
Неверно вы мой пример привели, с начислением кешбека по категориям он никак не связан
Категории как раз у меня работали, а вот программа от ясно, явно подкачала.
Банк до сих пор ищет крайнего.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:32

Re: ПУМБ

  ukrprom2014 написав:Не можно, а нужно

Батя, Вам вопрос - все перекинул, прошло гладко. Смотрю приложение ПУМБа - там висит дата 30-01-2021 . До 30-го все опять вернуть и потом опять снять до 28-02-2021? Месячний цикл????
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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