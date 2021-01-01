цикл 62-дневный с 30 по 30,
т.е. если перекинули 28го дек, то погасить по 30 янв,
если перекинули 1 янв, то гасить по 28 фев
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:37
цикл 62-дневный с 30 по 30,
т.е. если перекинули 28го дек, то погасить по 30 янв,
если перекинули 1 янв, то гасить по 28 фев
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:41
Я вчора перезарядився. А уже сьогодні бачу заборгованість пільгового періоду до 30-го січня у розмірі 0 грн. Тож і Вам треба зачекати білінгу, котрий тут щоночі, на відміну від Альфи та Форварда, де він раз на місяць рахує борг...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
|