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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2806280728082809

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:37

  Goodman написав:
  ukrprom2014 написав:Не можно, а нужно

Батя, Вам вопрос - все перекинул, прошло гладко. Смотрю приложение ПУМБа - там висит дата 30-01-2021 . До 30-го все опять вернуть и потом опять снять до 28-02-2021? Месячний цикл????

цикл 62-дневный с 30 по 30,
т.е. если перекинули 28го дек, то погасить по 30 янв,
если перекинули 1 янв, то гасить по 28 фев
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:41

  Goodman написав:
  ukrprom2014 написав:Не можно, а нужно

Батя, Вам вопрос - все перекинул, прошло гладко. Смотрю приложение ПУМБа - там висит дата 30-01-2021 . До 30-го все опять вернуть и потом опять снять до 28-02-2021? Месячний цикл????

Я вчора перезарядився. А уже сьогодні бачу заборгованість пільгового періоду до 30-го січня у розмірі 0 грн. Тож і Вам треба зачекати білінгу, котрий тут щоночі, на відміну від Альфи та Форварда, де він раз на місяць рахує борг...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
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