цикл 62-дневный с 30 по 30,
т.е. если перекинули 28го дек, то погасить по 30 янв,
если перекинули 1 янв, то гасить по 28 фев
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:37
цикл 62-дневный с 30 по 30,
т.е. если перекинули 28го дек, то погасить по 30 янв,
если перекинули 1 янв, то гасить по 28 фев
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:41
Я вчора перезарядився. А уже сьогодні бачу заборгованість пільгового періоду до 30-го січня у розмірі 0 грн. Тож і Вам треба зачекати білінгу, котрий тут щоночі, на відміну від Альфи та Форварда, де він раз на місяць рахує борг...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:17
Re: ПУМБ
Вчера сформировалась сумма ОМП и сумма, которую надо загасить до 30 января.
Вот вчера загасил ближе к вечеру сумму, которую надо загасить до 30 числа. Авторизационный баланс по всеМОЖУ увеличился. Гасил с всеКАРТКА.
Сегодня ничего не изменилось. Скорее всего, ждать 4-го числа.
ps Согласно выписке, которую можно скачать с веб-версии банкинга, ежемесячные платежи списываются со счета всеМОЖУ в день их оформления.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:31
Други, просветите. Я правильно понимаю, чтобы выбрать хоть какую-то категорию, нужно дождаться собственного бибипа в Вайбере? Иначе никак? Что-то у меня тихо, не спешат предлагать энисинг... А по авторитетному опыту, когда может Вайбер просвистеть?
Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:33
В меню вайбер-бота, Мои пропозиції- Кешбек.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:34
uavasylynka Я сам , утром нашел в вайбер-боте категории , главное меню-мои пропозиции - кешбеки , пока сиджу и думаю, що мені обрати, щоб не прогадати. "Мої" продукти упали до 1% , так як і настрій. Дилема, бл...ть.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
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