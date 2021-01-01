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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2806280728082809

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:37

  Goodman написав:
  ukrprom2014 написав:Не можно, а нужно

Батя, Вам вопрос - все перекинул, прошло гладко. Смотрю приложение ПУМБа - там висит дата 30-01-2021 . До 30-го все опять вернуть и потом опять снять до 28-02-2021? Месячний цикл????

цикл 62-дневный с 30 по 30,
т.е. если перекинули 28го дек, то погасить по 30 янв,
если перекинули 1 янв, то гасить по 28 фев
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:41

  Goodman написав:
  ukrprom2014 написав:Не можно, а нужно

Батя, Вам вопрос - все перекинул, прошло гладко. Смотрю приложение ПУМБа - там висит дата 30-01-2021 . До 30-го все опять вернуть и потом опять снять до 28-02-2021? Месячний цикл????

Я вчора перезарядився. А уже сьогодні бачу заборгованість пільгового періоду до 30-го січня у розмірі 0 грн. Тож і Вам треба зачекати білінгу, котрий тут щоночі, на відміну від Альфи та Форварда, де він раз на місяць рахує борг...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:17

Re: ПУМБ

Вчера сформировалась сумма ОМП и сумма, которую надо загасить до 30 января.

Вот вчера загасил ближе к вечеру сумму, которую надо загасить до 30 числа. Авторизационный баланс по всеМОЖУ увеличился. Гасил с всеКАРТКА.
Сегодня ничего не изменилось. Скорее всего, ждать 4-го числа.

ps Согласно выписке, которую можно скачать с веб-версии банкинга, ежемесячные платежи списываются со счета всеМОЖУ в день их оформления.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:31

  ingtrans написав:
  Adast написав:Товарищи, это ПУМБ уже новые категории выкатил как я понимаю? А то они их меняли несколько раз, уже не помню что там было)

Как минимум вот:
https://retail.pumb.ua/service/arqjp
https://retail.pumb.ua/service/arqjv
https://retail.pumb.ua/service/arqjm
Может есть и другие варианты.

Други, просветите. Я правильно понимаю, чтобы выбрать хоть какую-то категорию, нужно дождаться собственного бибипа в Вайбере? Иначе никак? Что-то у меня тихо, не спешат предлагать энисинг... А по авторитетному опыту, когда может Вайбер просвистеть?
uavasylynka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:33

  uavasylynka написав:
  ingtrans написав:
  Adast написав:Товарищи, это ПУМБ уже новые категории выкатил как я понимаю? А то они их меняли несколько раз, уже не помню что там было)

Как минимум вот:
https://retail.pumb.ua/service/arqjp
https://retail.pumb.ua/service/arqjv
https://retail.pumb.ua/service/arqjm
Может есть и другие варианты.

Други, просветите. Я правильно понимаю, чтобы выбрать хоть какую-то категорию, нужно дождаться собственного бибипа в Вайбере? Иначе никак? Что-то у меня тихо, не спешат предлагать энисинг... А по авторитетному опыту, когда может Вайбер просвистеть?

В меню вайбер-бота, Мои пропозиції- Кешбек.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:34

uavasylynka Я сам , утром нашел в вайбер-боте категории , главное меню-мои пропозиции - кешбеки , пока сиджу и думаю, що мені обрати, щоб не прогадати. "Мої" продукти упали до 1% , так як і настрій. Дилема, бл...ть. :twisted:
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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