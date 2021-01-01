Додано: П'ят 01 січ, 2021 21:40

anis написав: Неверно вы мой пример привели, с начислением кешбека по категориям он никак не связан

Категории как раз у меня работали, а вот программа от ясно, явно подкачала.

Банк до сих пор ищет крайнего. Неверно вы мой пример привели, с начислением кешбека по категориям он никак не связанКатегории как раз у меня работали, а вот программа от ясно, явно подкачала.Банк до сих пор ищет крайнего.

пока у Вас загадка ( ну так, + - лень расписывать как уважаемый Фламинго многовекторные соображения), докладаю общественности:только что проплатил 700 грн через Портмону за комуналь,само собой, картой, а не счетом (как если бы в ПУМБ онлайн - ну что там карта выбирается если в приложухе и счет если в Веб версии - я в курсах)сначала вайбер пискнул о начислнеии 5% (по 5й категории)уже собрался докладать о попадаловепока писал - через минуту пришла рассрочка, и только что подтвердилась (ну вроде бы, кажется пару дней ждеть)итого - MCC 4900 по Портмоне окешбечили по 5й категории, а окешбечат ли по Yasno - нэясно, буду держать в курсевозможно, "кстати, Рабинович, это ответ и на ваш вопрос", разрешится и Ваш вопрос про неполучение Ясно/ВсеМожуну и, конечно, выбора теперь нет ))) разве что заполнить 500 грн кешбека и потом пробовать играть в Yasno, если зажмут