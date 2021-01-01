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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2806280728082809

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:37

  Goodman написав:
  ukrprom2014 написав:Не можно, а нужно

Батя, Вам вопрос - все перекинул, прошло гладко. Смотрю приложение ПУМБа - там висит дата 30-01-2021 . До 30-го все опять вернуть и потом опять снять до 28-02-2021? Месячний цикл????

цикл 62-дневный с 30 по 30,
т.е. если перекинули 28го дек, то погасить по 30 янв,
если перекинули 1 янв, то гасить по 28 фев
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:41

  Goodman написав:
  ukrprom2014 написав:Не можно, а нужно

Батя, Вам вопрос - все перекинул, прошло гладко. Смотрю приложение ПУМБа - там висит дата 30-01-2021 . До 30-го все опять вернуть и потом опять снять до 28-02-2021? Месячний цикл????

Я вчора перезарядився. А уже сьогодні бачу заборгованість пільгового періоду до 30-го січня у розмірі 0 грн. Тож і Вам треба зачекати білінгу, котрий тут щоночі, на відміну від Альфи та Форварда, де він раз на місяць рахує борг...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:17

Re: ПУМБ

Вчера сформировалась сумма ОМП и сумма, которую надо загасить до 30 января.

Вот вчера загасил ближе к вечеру сумму, которую надо загасить до 30 числа. Авторизационный баланс по всеМОЖУ увеличился. Гасил с всеКАРТКА.
Сегодня ничего не изменилось. Скорее всего, ждать 4-го числа.

ps Согласно выписке, которую можно скачать с веб-версии банкинга, ежемесячные платежи списываются со счета всеМОЖУ в день их оформления.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 ₴ — monobank ► Чорна, monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, abank24.page.link/Y2Zp
  • 50/100 ₴ — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:31

  ingtrans написав:
  Adast написав:Товарищи, это ПУМБ уже новые категории выкатил как я понимаю? А то они их меняли несколько раз, уже не помню что там было)

Как минимум вот:
https://retail.pumb.ua/service/arqjp
https://retail.pumb.ua/service/arqjv
https://retail.pumb.ua/service/arqjm
Может есть и другие варианты.

Други, просветите. Я правильно понимаю, чтобы выбрать хоть какую-то категорию, нужно дождаться собственного бибипа в Вайбере? Иначе никак? Что-то у меня тихо, не спешат предлагать энисинг... А по авторитетному опыту, когда может Вайбер просвистеть?
uavasylynka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:33

  uavasylynka написав:
  ingtrans написав:
  Adast написав:Товарищи, это ПУМБ уже новые категории выкатил как я понимаю? А то они их меняли несколько раз, уже не помню что там было)

Как минимум вот:
https://retail.pumb.ua/service/arqjp
https://retail.pumb.ua/service/arqjv
https://retail.pumb.ua/service/arqjm
Может есть и другие варианты.

Други, просветите. Я правильно понимаю, чтобы выбрать хоть какую-то категорию, нужно дождаться собственного бибипа в Вайбере? Иначе никак? Что-то у меня тихо, не спешат предлагать энисинг... А по авторитетному опыту, когда может Вайбер просвистеть?

В меню вайбер-бота, Мои пропозиції- Кешбек.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:34

uavasylynka Я сам , утром нашел в вайбер-боте категории , главное меню-мои пропозиции - кешбеки , пока сиджу и думаю, що мені обрати, щоб не прогадати. "Мої" продукти упали до 1% , так як і настрій. Дилема, бл...ть. :twisted:
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 21:40

  anis написав:Неверно вы мой пример привели, с начислением кешбека по категориям он никак не связан
Категории как раз у меня работали, а вот программа от ясно, явно подкачала.
Банк до сих пор ищет крайнего.


пока у Вас загадка ( ну так, + - лень расписывать как уважаемый Фламинго многовекторные соображения), докладаю общественности:

только что проплатил 700 грн через Портмону за комуналь,
само собой, картой, а не счетом (как если бы в ПУМБ онлайн - ну что там карта выбирается если в приложухе и счет если в Веб версии - я в курсах)

сначала вайбер пискнул о начислнеии 5% (по 5й категории)

уже собрался докладать о попадалове

пока писал - через минуту пришла рассрочка, и только что подтвердилась (ну вроде бы, кажется пару дней ждеть)

итого - MCC 4900 по Портмоне окешбечили по 5й категории, а окешбечат ли по Yasno - нэясно, буду держать в курсе

возможно, "кстати, Рабинович, это ответ и на ваш вопрос", разрешится и Ваш вопрос про неполучение Ясно/ВсеМожу

ну и, конечно, выбора теперь нет ))) разве что заполнить 500 грн кешбека и потом пробовать играть в Yasno, если зажмут
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 21:47

kreuz
Підкажіть, будьте ласка, як правильно зробити. Э Всеможу і повний ліміт. Як правильно поповнити депо Тасі 3 особи раніше, чи чекати 4 числа і 'по старому'?
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valya
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:17

  valya написав:kreuz
Підкажіть, будьте ласка, як правильно зробити. Э Всеможу і повний ліміт. Як правильно поповнити депо Тасі 3 особи раніше, чи чекати 4 числа і 'по старому'?

Ви мене мабуть із кимось сплутали, бо я ТАС ще не користував ))

Втім, штовхати Ваш повний ліміт зі всеМожу можете будь-куди, 30-е число (РД в ПУМБі, якщо у Вас більш-менш свіжа картка) вже пройшло, тому ніякого 4-го чекати не треба, принаймні з боку ПУМБа. Що там на боці ТАСу я навіть коментувати не бути, бо не знаю...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
  • viber://v.pumb.ua/bcRvzq
kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:17

  valya написав:kreuz
Підкажіть, будьте ласка, як правильно зробити. Э Всеможу і повний ліміт. Як правильно поповнити депо Тасі 3 особи раніше, чи чекати 4 числа і 'по старому'?

А смысл? Проценты то у Тасе начнут начисляться только после проведения по счету, а этого на выходных не происходит
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
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Flamingo
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