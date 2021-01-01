цикл 62-дневный с 30 по 30,
т.е. если перекинули 28го дек, то погасить по 30 янв,
если перекинули 1 янв, то гасить по 28 фев
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Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:37
цикл 62-дневный с 30 по 30,
т.е. если перекинули 28го дек, то погасить по 30 янв,
если перекинули 1 янв, то гасить по 28 фев
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 01 січ, 2021 19:41
Я вчора перезарядився. А уже сьогодні бачу заборгованість пільгового періоду до 30-го січня у розмірі 0 грн. Тож і Вам треба зачекати білінгу, котрий тут щоночі, на відміну від Альфи та Форварда, де він раз на місяць рахує борг...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:17
Re: ПУМБ
Вчера сформировалась сумма ОМП и сумма, которую надо загасить до 30 января.
Вот вчера загасил ближе к вечеру сумму, которую надо загасить до 30 числа. Авторизационный баланс по всеМОЖУ увеличился. Гасил с всеКАРТКА.
Сегодня ничего не изменилось. Скорее всего, ждать 4-го числа.
ps Согласно выписке, которую можно скачать с веб-версии банкинга, ежемесячные платежи списываются со счета всеМОЖУ в день их оформления.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:31
Други, просветите. Я правильно понимаю, чтобы выбрать хоть какую-то категорию, нужно дождаться собственного бибипа в Вайбере? Иначе никак? Что-то у меня тихо, не спешат предлагать энисинг... А по авторитетному опыту, когда может Вайбер просвистеть?
Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:33
В меню вайбер-бота, Мои пропозиції- Кешбек.
Додано: П'ят 01 січ, 2021 20:34
uavasylynka Я сам , утром нашел в вайбер-боте категории , главное меню-мои пропозиции - кешбеки , пока сиджу и думаю, що мені обрати, щоб не прогадати. "Мої" продукти упали до 1% , так як і настрій. Дилема, бл...ть.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: П'ят 01 січ, 2021 21:40
пока у Вас загадка ( ну так, + - лень расписывать как уважаемый Фламинго многовекторные соображения), докладаю общественности:
только что проплатил 700 грн через Портмону за комуналь,
само собой, картой, а не счетом (как если бы в ПУМБ онлайн - ну что там карта выбирается если в приложухе и счет если в Веб версии - я в курсах)
сначала вайбер пискнул о начислнеии 5% (по 5й категории)
уже собрался докладать о попадалове
пока писал - через минуту пришла рассрочка, и только что подтвердилась (ну вроде бы, кажется пару дней ждеть)
итого - MCC 4900 по Портмоне окешбечили по 5й категории, а окешбечат ли по Yasno - нэясно, буду держать в курсе
возможно, "кстати, Рабинович, это ответ и на ваш вопрос", разрешится и Ваш вопрос про неполучение Ясно/ВсеМожу
ну и, конечно, выбора теперь нет ))) разве что заполнить 500 грн кешбека и потом пробовать играть в Yasno, если зажмут
Додано: П'ят 01 січ, 2021 21:47
kreuz
Підкажіть, будьте ласка, як правильно зробити. Э Всеможу і повний ліміт. Як правильно поповнити депо Тасі 3 особи раніше, чи чекати 4 числа і 'по старому'?
*******
Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:17
Ви мене мабуть із кимось сплутали, бо я ТАС ще не користував ))
Втім, штовхати Ваш повний ліміт зі всеМожу можете будь-куди, 30-е число (РД в ПУМБі, якщо у Вас більш-менш свіжа картка) вже пройшло, тому ніякого 4-го чекати не треба, принаймні з боку ПУМБа. Що там на боці ТАСу я навіть коментувати не бути, бо не знаю...
Переходь на темний бік за карткою Моно (+50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (+50 грн), КОКО від Форварду (+100 грн за кредитну, +50 грн за дебетну, % на залишок і кешбек) або всеКартку від ПУМБ (чистими +100 грн, ще й кешбек надодачу):
Додано: П'ят 01 січ, 2021 22:17
А смысл? Проценты то у Тасе начнут начисляться только после проведения по счету, а этого на выходных не происходит
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
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