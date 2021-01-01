При оплате в приложении кому-то приходило предложение рассрочки?
Или все-таки для рассрочки только сторонние сервисы?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 січ, 2021 11:02
Re: ПУМБ
При оплате в приложении кому-то приходило предложение рассрочки?
Или все-таки для рассрочки только сторонние сервисы?
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
Додано: Суб 02 січ, 2021 12:05
ramaz
Приходило.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
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