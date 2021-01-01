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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2807280828092810

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 11:02

Re: ПУМБ

  cohan написав:в ПУМБ онлайн - ну что там карта выбирается если в приложухе и счет если в Веб версии

При оплате в приложении кому-то приходило предложение рассрочки?
Или все-таки для рассрочки только сторонние сервисы?
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 12:05

ramaz
Приходило.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 100грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:03

Вопрос немного не по теме. Но, подскажите, кто в курсе.
Надо положить небольшую сумму ок.1 тыс Долл на депозит или депозит карту со свободным снятием. Т.е вопрос сам, конечно же в сохранности средств и возможности снять их в долларах также без проблем. Хочу положить и снять. Как-то так. Всем заранее огромное спасибо!
duvr100
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 15:07

  duvr100 написав:Вопрос немного не по теме. Но, подскажите, кто в курсе.
Надо положить небольшую сумму ок.1 тыс Долл на депозит или депозит карту со свободным снятием. Т.е вопрос сам, конечно же в сохранности средств и возможности снять их в долларах также без проблем. Хочу положить и снять. Как-то так. Всем заранее огромное спасибо!

Можете использовать депозит свободный, если чисто для сохранности и возможности снять в любой момент
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 16:01

Re: ПУМБ

  velvet написав:Можете использовать депозит свободный

0.1% не стоит затрат времени
в укргаз есть 1.5% при условии нахождении суммы на карте в течении месяца , иначе пониженная ставка но все же выше 0.1
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 16:05

  wtf написав:
  velvet написав:Можете использовать депозит свободный

0.1% не стоит затрат времени
в укргаз есть 1.5% при условии нахождении суммы на карте в течении месяца , иначе пониженная ставка но все же выше 0.1

В условиях задачи не было ни слова о доходности. Условия озвученные ТС были именно возможность положить и снять. И поскольку вопрос задавался конкретно в ветке Пумба то полагаю, что и касался он именно пумба а не всей БСУ :)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 16:09

Re: ПУМБ

  Flamingo написав:возможность положить и снять

в таком случае обычная всекарта в долларах, по депозиту процент всего 0.1
главное не забывать взять паспорт для пополнения/снятия
КБ за открытие карты
  • 50грн koko дебет |100+100грн koko кредит | http://lx4.me/c/v4CXd3P7
  • 50грн todobank | https://todobank.page.link/M6Wb
  • 50грн a-bank | https://abank24.page.link/KLjC
  • 50грн monobank | https://monobank.ua/r/D32d
  • 100грн pumb всекарта/всеможу* | v.pumb.ua/bc5CfE
*оформляется через вайбер
wtf
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