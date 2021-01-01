При оплате в приложении кому-то приходило предложение рассрочки?
Или все-таки для рассрочки только сторонние сервисы?
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Додано: Суб 02 січ, 2021 11:02
Re: ПУМБ
При оплате в приложении кому-то приходило предложение рассрочки?
Или все-таки для рассрочки только сторонние сервисы?
100 грн за открытие КОКО Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/f83DSxSy
Додано: Суб 02 січ, 2021 12:05
ramaz
Приходило.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Суб 02 січ, 2021 15:03
Вопрос немного не по теме. Но, подскажите, кто в курсе.
Надо положить небольшую сумму ок.1 тыс Долл на депозит или депозит карту со свободным снятием. Т.е вопрос сам, конечно же в сохранности средств и возможности снять их в долларах также без проблем. Хочу положить и снять. Как-то так. Всем заранее огромное спасибо!
Додано: Суб 02 січ, 2021 15:07
Можете использовать депозит свободный, если чисто для сохранности и возможности снять в любой момент
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Додано: Суб 02 січ, 2021 16:01
Re: ПУМБ
0.1% не стоит затрат времени
в укргаз есть 1.5% при условии нахождении суммы на карте в течении месяца , иначе пониженная ставка но все же выше 0.1
КБ за открытие карты
Додано: Суб 02 січ, 2021 16:05
В условиях задачи не было ни слова о доходности. Условия озвученные ТС были именно возможность положить и снять. И поскольку вопрос задавался конкретно в ветке Пумба то полагаю, что и касался он именно пумба а не всей БСУ
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Додано: Суб 02 січ, 2021 16:09
Re: ПУМБ
в таком случае обычная всекарта в долларах, по депозиту процент всего 0.1
главное не забывать взять паспорт для пополнения/снятия
КБ за открытие карты
Додано: Суб 02 січ, 2021 18:44
Кто уже проходил?
1.Как платить комуналь в ПУМБЕ с целью обогащения, только через мобильное приложение на смартфоне или возможно через ПК пумб-онлайн?
Плачу со смартфона - кешбек капает.
2. Если нет поставщика в перечне, заводить по реквизитам, что-то капнет????
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Додано: Суб 02 січ, 2021 18:54
Re: ПУМБ
Там ничего не капнет, лишь потеря 3 грн за оплату по реквизитам. Только искать варианты с оплатой Ясно-картой через сторонние сервисы, которые выдают MCC 4900.
Можно и так и так; если поиском по ЕДРПОУ находится коммунальный шаблон поставщика, то кешбек должен капнуть; иногда приходится дергать теплую линию и они признают косяк.
Додано: Суб 02 січ, 2021 18:59
Intento Спасибо, ЯСНО нету - так все подчистую снять и пущено в оборот . Буду платить через смартфон , со светом проблем нет , попробую как оно с газом будет. Поставщики по ЕДРПОУ находятся. Спасибо за ответ.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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