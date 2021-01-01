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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2808280928102811

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.1 5 814
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
24%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
90
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
120
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
216
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
24%
192
Всього голосів : 814
Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:19

  wtf написав:
  Flamingo написав:возможность положить и снять

в таком случае обычная всекарта в долларах, по депозиту процент всего 0.1
главное не забывать взять паспорт для пополнения/снятия

Добр.день, а если взять в рассчет ещё и доходность хоть мало-мальскую?
duvr100
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:21

  Flamingo написав:
  wtf написав:
  velvet написав:Можете использовать депозит свободный

0.1% не стоит затрат времени
в укргаз есть 1.5% при условии нахождении суммы на карте в течении месяца , иначе пониженная ставка но все же выше 0.1

В условиях задачи не было ни слова о доходности. Условия озвученные ТС были именно возможность положить и снять. И поскольку вопрос задавался конкретно в ветке Пумба то полагаю, что и касался он именно пумба а не всей БСУ :)

А если ещё и с доходностью? Где выгодно разместить?
duvr100
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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:34

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Повідомлення Додано: Суб 02 січ, 2021 19:51

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Форвард банк? Есть. Вроде бы. Но карты у меня там нет, т.к вроде только для офиц.трудоустроенные. Или я что-то путаю?
duvr100
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