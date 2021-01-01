Добр.день, а если взять в рассчет ещё и доходность хоть мало-мальскую?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 січ, 2021 19:19
Додано: Суб 02 січ, 2021 19:21
А если ещё и с доходностью? Где выгодно разместить?
Додано: Суб 02 січ, 2021 19:34
duvr100, СоСо банка є в Ваших краях?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 02 січ, 2021 19:51
Квесторе_поверніться
Форвард банк? Есть. Вроде бы. Но карты у меня там нет, т.к вроде только для офиц.трудоустроенные. Или я что-то путаю?
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