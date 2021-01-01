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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 січ, 2021 19:19
wtf написав: Flamingo написав:
возможность положить и снять
в таком случае обычная всекарта в долларах, по депозиту процент всего 0.1
главное не забывать взять паспорт для пополнения/снятия
Добр.день, а если взять в рассчет ещё и доходность хоть мало-мальскую?
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duvr100
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Додано: Суб 02 січ, 2021 19:21
Flamingo написав: wtf написав: velvet написав:
Можете использовать депозит свободный
0.1% не стоит затрат времени
в укргаз есть 1.5% при условии нахождении суммы на карте в течении месяца , иначе пониженная ставка но все же выше 0.1
В условиях задачи не было ни слова о доходности. Условия озвученные ТС были именно возможность положить и снять. И поскольку вопрос задавался конкретно в ветке Пумба то полагаю, что и касался он именно пумба а не всей БСУ
А если ещё и с доходностью? Где выгодно разместить?
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duvr100
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Додано: Суб 02 січ, 2021 19:34
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Додано: Суб 02 січ, 2021 19:51
Квесторе_поверніться
Форвард банк? Есть. Вроде бы. Но карты у меня там нет, т.к вроде только для офиц.трудоустроенные. Или я что-то путаю?
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duvr100
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Додано: Суб 02 січ, 2021 19:53
duvr100 написав:
Вроде бы. Но карты у меня там нет, т.к вроде только для офиц.трудоустроенные. Или я что-то путаю?
возьмите КОКОДЕБИТ , скажите , что под депозит. Хоть в салоне мЕбли.
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+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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Goodman
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